Continúa alza de enfermedades de transmisión sexual

El programa de prevención contra Infecciones de Transmisión Sexual/ Vih-Sida ha diagnosticado 3 856 personas con el VIH, de ellas el 83,9 % vive, y se aprecia una disminución de la mortalidad”, afirmó Liam Kadel Dunan Cruz, responsable de la sección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH de la provincia, a la vez que resaltó que el 17 % de los fallecidos ha sido a causa del Sida, es decir la etapa final de la enfermedad.

“Por eso seguimos insistiendo en que cada persona debe conocer su condición serológica, lo que permite una atención a la enfermedad tempranamente. La epidemia persiste sobre todo en hombres que tienen sexo con otros hombres, seguido de las personas que realizan sexo transaccional y de las chicas trans. Ha disminuido el diagnóstico global; sin embargo, lo que nos llama la atención, es que en menores de 20 años el VIH aumenta con relación a la misma etapa del año anterior, lo que viene aparejado al incremento de las ITS.

“Se siguen diagnosticando los casos tardíamente, eso habla de que hay quienes tienen el VIH y no lo saben.

“Por otro lado, todas las personas tienen acceso al tratamiento antirretroviral; sin embargo, la supresión del virus depende obligatoriamente de poder estudiar su carga y desgraciadamente iniciamos el año con una rotura del equipo, después los cortes eléctricos y el robo del aceite de los transformadores en el área de virología, que imposibilitan el estudio de los casos aquí, por lo que tenemos que enviar las muestras a La Habana, y eso dificulta más esta tarea.

“Asimismo, al cierre de octubre aumenta la infección uretral, la conjuntivitis gonocócica y la sífilis, esta última se combate con el proyecto de Sitio Centinela, permitiendo hacer un diagnóstico en la población general y de riesgo. Esto se debe a que el condón, el método de barrera, no se está usando y desgraciadamente no hay disponibilidad.

“También se desarrolla en todo el país, un proyecto internacional dirigido al estudio de las mujeres embarazadas, sus parejas sexuales, recién nacidos y adolescentes. Para esto fueron escogidos el distrito José Martí, el municipio de Santiago de Cuba, el policlínico de Songo-La Maya y el comunitario de San Luis. A través de este proyecto se ha recibido financiamiento para comprar pruebas duales, condones, reactivos y medicamentos para tratar los casos positivos, como la penicilina benzatínica y la doxiciclina”.

El jefe del departamento de Promoción de Salud, el Dr. Raúl Leyva Caballero, recalcó que el programa de prevención, como todos, atraviesa una difícil situación por el bloqueo. “No solamente el sector de la salud tiene un papel importante en la pesquisa y en el tratamiento oportuno a las personas que pudieran estar presentando una de estas enfermedades; se necesita del apoyo de las organizaciones de masas y centros laborales, porque es en las comunidades donde se conocen las conductas de las personas”, sentenció.