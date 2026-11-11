Y la música traza otro camino para Santiago

La nación ya tiene su Red Cubana de Ciudades Creativas de la Unesco. Fue constituida en un sitio emblemático para la educación y la cultura cubanas: la capilla del antiguo Seminario San Basilio Magno, hoy parte del Centro Cultural Francisco Prat Puig, anexo a la Oficina del Conservador de la Ciudad.

Crear esta red formó parte de las decenas de actividades del Festival Santiago Creativo 5.0, que celebró el 5. aniversario de la declaratoria por la Unesco, de esta urbe sur oriental como Ciudad Creativa en la Música.

E hicieron bien los organizadores de la fiesta en escoger la capilla. Allí el habanero Esteban Salas y Castro, que había llegado a esta ciudad a punto de cumplir 40 años, ejerció en la segunda mitad del siglo XVIII, como profesor de filosofía, moral y música, además de ser maestro de música por 39 años, en la capilla de la cercana Iglesia Catedral.

Su legado sigue vigente Vale decir, además, que el solo hecho de celebrar el “Santiago Creativo 5.0” en medio de las condiciones por las que transita la economía del país, con una agobiante contingencia energética, habla del esfuerzo de esta urbe, solo posible al mancomunar el interés de organismos e instituciones por afianzar con iniciativas, la distinción otorgada por la entidad de Naciones Unidas.

Por lo precedente se multiplica el reconocimiento al pueblo, protagonista esencial de la reunión, y a los creadores y artistas; a la red institucional de Cultura, a las entidades de la música, a Marcos A. Campins Robaina, punto focal de la Unesco aquí; a las autoridades del territorio.

Hay que reconocer, también, que la red lejos de completar un ciclo más bien lo abre. Para entender mejor: si en verdad todo comienza por La Habana, en la música; Trinidad, en la artesanía, y Santiago, en la música, ahora continúa una labor aun mayor: sumar otras ciudades.

Por ejemplo, ya alistan sus expedientes Camagüey, en literatura; Baracoa, en gastronomía; Gibara, en el cine.

Aquí, el festival es la celebración que muestra a una ciudad creadora, pero ante todo, irreductible; que no se amilana ante las dificultades y enarbola para cada momento, sus banderas tradicionales de optimismo, alegría y musicalidad.

En este evento la música no lo es todo, pero es la base. Por algo la urbe es creativa en la música: sinfónica, popular, tradicional, urbana, electrónica... Y la fiesta parte de ahí, aunque lo mejor es que suma los otros campos creativos: literatura, cine, el tema del carnaval, gastronomía, artes visuales, artesanía, artes populares, artes digitales, diseño, arquitectura. Es otra muestra de unidad que es la mejor manera “de resistir, reconstruir y abrirse al mundo”.

En las comunidades Durante cuatro días -del 5 al 8 de noviembre- se desarrolló el encuentro que esencialmente, y sin dejar al margen buen número de instituciones, centró sus actividades en comunidades como Los Hoyos, el barrio Tivolí, el centro urbano Abel Santamaría, la Feria Provincial de Innovación para la cultura y un evento teórico con seis magníficas conferencias.

Ese es un concepto que no falta en los fundamentos de la declaratoria de la Unesco: que el actor principal sea el pueblo.

Ahora Cuba va más fortalecida a la Asamblea General de Ciudades Creativas, por celebrarse a fines de este mes en Marruecos, pues mostrará allí, que el país no solo tiene su red, sino una lista de ciudades aspirantes.

Como fiesta al fin, la celebración tuvo su momento para las congratulaciones:

el Premio Santiago Creativo fue en lo académico para la Dra.C. Alicia Martínez Tena; como personalidad, para el compositor Rodulfo Vaillant, y como proyecto socio cultural lo recibió el grupo Mente Sana, del centro urbano Abel Santamaría.

La ocasión la aprovechó Yasel Toledo, presidente nacional de la Asociación Hermanos Saíz, para entregar el Premio Maestro de Juventudes a dos personalidades de la ciudad: al Premio Nacional de Teatro, el actor Dagoberto Gaínza Pérez (nuestro entrañable Santiago Apóstol) y al compositor Rodulfo Vaillant García.

Es evidente que la urbe se creció para celebrar el “Santiago Creativo 5.0”, muy especialmente sus organizadores y hay que ponderarlos.

Un festival de futuro Se hizo la fiesta con un mínimo de recursos, y a veces sin estos; fueron sorteados los cortes de la electricidad; se superó la falta de transporte. Y así y todo fueron casi 60 actividades diferentes, de estas, unas 30 presentaciones musicales en zonas y barrios de la ciudad; hubo muestras de artesanía y de las artes visuales; actividades literarias, la Feria de Innovación; el espacio teórico; los homenajes, las muestras gastronómicas; fueron creados el Centro de Estudios para la Gestión y la Innovación Cultural para el Desarrollo de las Industrias Culturales Creativas Enrique Bonne Castillo y la Red Cubana de Ciudades Creativas.

Ante la consagración de tantos por lograr un objetivo: el festejo, Ana María Pellón Sáez, directora de Desarrollo de las Industrias Culturales y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura, expresó su admiración y dijo que las experiencias de esta fiesta santiaguera “conjugan creatividad, talento, ciencia e innovación y compromiso social” y calificó como baluartes en la defensa de la identidad, diversidad cultural y tradiciones, a los creadores, artistas, académicos, diseñadores, hacedores locales, chefs, escritores, músicos y promotores culturales.

Ojalá que este entusiasmo por hacer, prevalezca siempre; también, el Santiago Creativo y la condición de Ciudad Creativa. Será entonces una realidad permanente, el “eslogan” Ciudad que crea, ciudad que crece.