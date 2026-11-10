El santiaguero empezó con una muestra de fuerza: 9-0 sobre el rumano Maxim Fricatel, sin margen para la duda. Fue el tipo de estreno que confirma su momento y su capacidad para imponer condiciones. Después llegó el cruce que cambió la historia: 10-15 ante el iraní Amirmohammad Yazdanicherati, un rival de ranking parecido —34 frente al 33 del cubano— que encontró espacios en un combate de ida y vuelta y terminó castigando las grietas defensivas del antillano.
La salida del torneo tuvo además un componente extra de amargura. Yazdanicherati perdió 0-4 en cuartos de final contra el ruso Inalbek Sheriev, de modo que Garzón se quedó sin repechaje. Esa ausencia de segunda oportunidad convirtió la derrota en una cuenta pendiente más difícil de digerir: no hubo red de seguridad, ni margen para medir hasta dónde podía llegar.
A sus 23 años, Garzón no llega a esta encrucijada como una promesa sin respaldo. En 2026 ganó el oro panamericano en Coralville y se coronó en el Centrocaribeño de Santo Domingo. Es una realidad en construcción, pero el Mundial es otro nivel. La referencia familiar también pesa: su padre, Geandry Garzón, construyó una carrera de medallas mundiales. Al hijo le toca ahora aprender que en los 74 kg globales no alcanza con el físico y la velocidad; hace falta administrar el ritmo en los cruces apretados y cerrar las puertas que rivales como Yazdanicherati supieron encontrar.
Astaná no debe leerse como un fracaso, sino como un diagnóstico. Garzón vuelve a Cuba con la certeza de que puede derribar a cualquiera en su continente y con la evidencia de que, para subir a un podio mundial, tendrá que afinar la lectura táctica en esos minutos decisivos donde se define una carrera deportiva.
Astaná le puso nombre a la tarea pendiente de Geannis Garzón
El Mundial de Astaná dejó a Geannis Garzón con una eliminación en octavos de final en los 74 kg, pero también con un mapa bastante preciso de lo que le falta para cruzar la frontera que separa a un dominador continental de un candidato real al podio mundial.
El santiaguero empezó con una muestra de fuerza: 9-0 sobre el rumano Maxim Fricatel, sin margen para la duda. Fue el tipo de estreno que confirma su momento y su capacidad para imponer condiciones. Después llegó el cruce que cambió la historia: 10-15 ante el iraní Amirmohammad Yazdanicherati, un rival de ranking parecido —34 frente al 33 del cubano— que encontró espacios en un combate de ida y vuelta y terminó castigando las grietas defensivas del antillano.
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