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La Patria contó con las firmas de los santiagueros

15 May 2026 Escrito por 
La Patria contó con las firmas de los santiagueros

En la simbólica Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, de la Ciudad Héroe, se hizo entrega de las firmas que en esta tierra fueron suscritas en rechazo a las amenazas de agresión imperialista a la Isla, y de respaldo a la paz y soberanía de nuestra Patria.

Al ser Santiago de Cuba la segunda provincia más poblada del país y conocida como la Cuna de la Revolución, el amplio movimiento popular -que llegó hasta las montañas de la Sierra Maestra-, demostró la férrea decisión de los cubanos de preservar la independencia y de exigir el respeto a su derecho inalienable de poder desarrollarse y vivir en paz, "sin bloqueos ni amenazas", aseguró una representante de la sociedad civil.

La emotiva ceremonia estuvo precedida por el depósito de una ofrenda floral dedicada al Titán de Bronce, y tuvo su principal momento en la entrega de los sobres, procedentes de los nueve municipios, ante la miembro del Comité Central del Partido y su Primera Secretaria aquí, Beatriz Johnson Urrutia; el Gobernador, Manuel Falcón Hernández; y con la presencia de la Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Martha del Carmen Mesa Valenciano.

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Luis Alberto Portuondo Ortega

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