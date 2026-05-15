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El campesinado santiaguero "siempre responderá afirmativamente"

15 May 2026 Escrito por 
El campesinado santiaguero "siempre responderá afirmativamente"

El día en el que los que trabajaban la tierra en nuestro país se convirtieron en sus verdaderos dueños -con la firma de a primera Ley de Reforma Agraria, el 17 de mayo de 1959-, fue recordado por los del sector cooperativo-campesino de la provincia en acto de reafirmación revolucionaria.

En la Plaza Roja de San Luis, se congregó una representación de los labriegos santiagueros para ratificar que los campesinos, ante el llamado de la Patria, "siempre responderan afirmativamente", dijo George Olivares Massó, Presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en Santiago de Cuba, en la celebración de la fecha que estuvo presidida por Yusmaikel Valier Ramírez, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido.

"Aunque la mejor manera de defender la Patria es produciendo alimentos, también hay que estar preparados para hacerlo por todas las vías", dijo Lilian Serrano Silveira, de la Cooperativa de Créditos y Servicios Juan José Verdecia, quien resultó Vanguardia Nacional de la ANAP, junto a otros destacados labriegos de varios municipios.

Asimismo, nueve cooperativas obtuvieron dicha condición, "lo que nos impulsa a hacer las cosas de manera que sean suplidas las necesidades del pueblo, sobre todo con la diversificación", aseguró Odalis Elías Rosales, presidenta de la la Cooperativa de Producción Agropecuaria Juan José Verdecia, de Palma Soriano, "porque está Revolución es de campesinos", agregó la también Heroína del Trabajo.
Igualmente, los municipios de Mella, Santiago de Cuba y San Luis -dados sus resultados integrales-, obtuvieron el Vanguardia Nacional de la ANAP, "que se traduce en más trabajo, para estos y el resto de los municipios; y nunca es tarde para recordar que los campesinos siempre estamos en plena disposición combativa", agregó Olivares Massó.

La Federación de Mujeres Cubanas y la Central de Trabajadores de Cuba, entregaron sendos reconocimientos a la ANAP, a las puertas de su aniversario 65.

Las leyes de Reforma Agraria y la creación de la ANAP, dieron cumplimiento a objetivos marcados por el proceso revolucionario y el movimiento campesino, que tuvo mártires de la talla de Niceto Pérez y Sabino Pupo, teniendo en el Comandante en Jefe el mayor ejemplo de fe en la victoria.

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Luis Alberto Portuondo Ortega

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