Actividades productivas marcan jornada por el Día del Campesino en San Luis

Las acciones para saludar el Día del Campesino incluyen el apoyo a la comunidad, el fortalecimiento de la vigilancia campesina y el enfrentamiento al delito, la corrupción, ilegalidades y hechos contra el ganado mayor. Aquí han sido programadas labores productivas de conjunto con la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y entrevistas en los medios de comunicación masiva a mujeres campesinas y jóvenes que están a pie de surco, así como a los labriegos más destacados.
Asimismo en saludo a tan significativa efeméride para los hombres y mujeres del campo, se organizan jornadas de limpieza y embellecimiento y se desarrollan actividades de mantenimiento y conservación de tarjas, monumentos y obeliscos. Se potencia el trabajo con la historia, fortaleciendo además la preparación y desarrollo de la jornada de tradiciones campesinas y los campeonatos deportivos y recreativos.