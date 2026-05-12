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Actividades productivas marcan jornada por el Día del Campesino en San Luis

12 May 2026 Escrito por  Radio Majaguabo
Actividades productivas marcan jornada por el Día del Campesino en San Luis

Diversas actividades y mayores empeños en la producción acompañarán la celebración del 65 aniversario de la Constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), en el año en que se conmemora el centenario del natalicio del Líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.

Las acciones para saludar el Día del Campesino incluyen el apoyo a la comunidad, el fortalecimiento de la vigilancia campesina y el enfrentamiento al delito, la corrupción, ilegalidades y hechos contra el ganado mayor. Aquí han sido programadas labores productivas de conjunto con la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y entrevistas en los medios de comunicación masiva a mujeres campesinas y jóvenes que están a pie de surco, así como a los labriegos más destacados.

Asimismo en saludo a tan significativa efeméride para los hombres y mujeres del campo, se organizan jornadas de limpieza y embellecimiento y se desarrollan actividades de mantenimiento y conservación de tarjas, monumentos y obeliscos. Se potencia el trabajo con la historia, fortaleciendo además la preparación y desarrollo de la jornada de tradiciones campesinas y los campeonatos deportivos y recreativos.

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