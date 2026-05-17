Puntualizan acciones para enfrentar desastres de gran intensidad

El Ejercicio Popular Meteoro 2026 devino hoy en Santiago de Cuba acción fundamental para fortalecer las capacidades de enfrentamiento a peligros de desastres de origen natural, tecnológico y sanitario.

Lisandra Zapata, subdirectora técnica del Centro Meteorológico provincial, informó que la próxima temporada ciclónica, del primero de junio al 30 de noviembre, se prevé sea poco activa por la posibilidad de formación de 11 organismos naturales de este tipo, cinco de los cuales pueden alcanzar la categoría de huracán, y dos ser de gran intensidad.

El desarrollo y persistencia del evento El niño provocará en este territorio altas temperaturas por encima de la norma histórica, así como precipitaciones escasas, lo cual puede crear condiciones de sequía y afectaciones a la agricultura, dijo.

Exhortó a no bajar la percepción de riesgo y a estar preparados y alertas, para lo cual el sistema meteorológico cubano y la Región Militar Santiago de Cuba (RMSC) se encuentran listos, en aras de enfrentar con prontitud cualquier eventualidad hidrometeorológica.

El coronel Oliesky Martínez, jefe de servicios médicos de la RMSC, realizó una detallada explicación sobre la situación higiénico-epidemiológica de la provincia en correspondencia con la situación real que presenta la isla caribeña y el mundo a partir de la proliferación de nuevas enfermedades.

En la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo, Beatriz Johnson y Manuel Falcón, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, y el General de Brigada Luis Prieto Lazo, jefe de la RMSC, revisaron la técnica, los efectivos y las misiones a cumplir por las formaciones especiales ante una potencial contingencia.

Direcciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Construcciones, Salud y la Empresa Eléctrica explicaron cómo se garantizaría la respuesta ante un escenario complejo.

Además, se actualizó sobre el comportamiento por zonas de la actividad sísmica y la disponibilidad tecnológica de la red de estaciones de este servicio en la mayor de las Antillas.

El teniente coronel Aryunis Almenares, segundo jefe de operaciones de la RMSC, afirmó a la Agencia Cubana de Noticias el carácter popular del ejercicio, el cual fortaleció la preparación de los órganos de dirección y de las fuerzas que participan en el enfrentamiento a desastres de origen natural, tecnológico, sanitario y de otros tipos.