Desarrollan en Santiago Bastión Estudiantil Universitario 2026

En el marco de la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo, este viernes 27 se desarrolló en Santiago de Cuba el Bastión Estudiantil Universitario 2026, una jornada en la que participaron estudiantes y docentes de las Universidades de Oriente y de Ciencias Médicas, en conjunto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

En la sede Julio Antonio Mella, de la Universidad de Oriente, se desarrolló el acto de apertura, que contó con la presencia de Beatriz Johnson Urrutia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial; Manuel Falcón Hernández, su vicepresidente; el primer coronel Daniel Castellanos Fernández, jefe del Estado Mayor de la Región Militar Santiago de Cuba; además de cuadros políticos y directivos de las dos universidades santiagueras.

Javier Borges Nápoles, jefe de las Tropas y presidente de la FEU del Alma Mater Oriental, declaró a Sierra Maestra que este ejercicio adquiere una importancia vital ante las frecuentes amenazas a la soberanía nacional de Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Durante la jornada se impartieron clases teóricas de materia militar general, de Defensa Civil y conferencias sobre la guerra no convencional; se realizaron demostraciones y exposiciones de técnicas de las Fuerzas Especiales y del Cuerpo de Bomberos, las cuales son de utilidad para aplicar los contenidos teóricos de la asignatura de Preparación para la Defensa.

Asimismo, se desarrollaron ejercicios de tiro combativo, clases tácticas y de voladura, y empleo y uso de vehículos aéreos no tripulados, en los que participó una representación de estudiantes de ambas instituciones. También en todos los municipios se desarrolló este importante ejercicio, teniendo en cuenta el proceso de semipresencialidad que actualmente presenta la Educación Superior cubana.

En esta ocasión, el Bastión Estudiantil Universitario 2026 fue dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y tuvo como motivaciones especiales el 64 aniversario de la UJC, el 60 de la OCLAE y el 50 de la creación del MES y su red de instituciones.