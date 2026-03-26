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Reabren sus puertas dos centros educativos rehabilitados tras el huracán Melissa en San Luis

26 March 2026 Escrito por  Teleturquino
Reabren sus puertas dos centros educativos rehabilitados tras el huracán Melissa en San Luis

El municipio San Luis de la oriental Santiago de Cuba, se vistió de algarabía con el regreso de los niñas y niños a dos instituciones que renacen después del paso devastador del huracán Melissa.

La escuela primaria Josué País García y el círculo infantil Flor de Café reanudaron sus actividades docentes en sus instalaciones originales, luego de un proceso de rehabilitación que devolvió la vida a espacios marcados por la furia del fenómeno meteorológico en octubre pasado.

Ambos centros educativos, que durante meses funcionaron en sedes reubicadas, recibieron con júbilo a sus pequeños estudiantes, así como a maestros, educadoras, trabajadores y familiares.

La emoción del reencuentro con las aulas restauradas marcó un momento de profunda significación para la comunidad escolar, que celebró el retorno a la cotidianidad tras los estragos del temporal.

En particular, la reapertura del círculo infantil Flor de Café adquiere un valor simbólico añadido, al quedar enmarcada en las cercanías del aniversario 65 de la creación de estas instituciones, efeméride que se conmemorará el próximo 10 de abril.

Con la rehabilitación, el centro infantil se suma a la recuperación paulatina de la infraestructura educativa del territorio, golpeada duramente por el huracán, y renueva la promesa de un entorno seguro y acogedor para las nuevas generaciones.

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