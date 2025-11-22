Productores locales de Tercer Frente llamados a impulsar la recuperación económica tras el paso del Huracán Melissa

Santiago de Cuba,
¿Cómo se comporta el Chikungunya?

Cuando el desastre saca lo peor

Laboratorio Farmacéutico Oriente: donde el Sí es constante

Supervisa Esteban Lazo Hernández marcha de la recuperación en Santiago de Cuba

Valdés Mesa constata recuperación en Songo-La Maya

Evalúa Primera Secretaria del Partido daños al sistema eléctrico en Puerto Boniato

Venezuela junto a Cuba en la recuperación tras el huracán Melissa

Viceministro de Educación Superior visita Universidad de Oriente

Visita Díaz-Canel comunidades de Baconao

La recuperación es para que las cosas sean mejores que antes

En marcha recuperación de la Empresa de Refinación Hermanos Díaz

Visita Gobernador de San Petersburgo a Santiago de Cuba

Trabajan en la recuperación de estaciones de bombeo en Contramaestre

Al mosquito hay que darle guerra

Federico Capdevila y Fidel Castro, Juicios honorables magnifican a, Santiago de Cuba.

Informan cambios en la dirección del equipo Santiago de beisbol

Constructores tuneros apoyan rehabilitación de la infraestructura vial en Santiago de Cuba

Dos figuras cimeras de la Cultura fallecen en Santiago de Cuba: Angelina Prada Martínez y Lawrence Zúñiga Batista

Acciones solidarias de actores privados alivian a damnificados de Melissa en Tercer Frente

Continúan labores de recuperación en Cayo Granma

Convocan al XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

Restablecen servicios de Radio y TV tras el paso de Melissa

Y al llegar la tormenta la solidaridad estaba aquí

Con el trabajo de todos, Santiago se levanta

Ayuda humanitaria llega a Santiago de Cuba para provincias afectadas por 'Melissa'

Integrantes de la Cruz Roja en San Luis, héroes de la ciudad

Aeropuerto Antonio Maceo reanuda vuelos tras huracán

El Almirante y Helados CID suben la loma

"Seguiremos trabajando sin descanso y seguiremos informando al pueblo"

Refuerzan medidas sanitarias en oriente cubano ante arbovirosis

Productores locales de Tercer Frente llamados a impulsar la recuperación económica tras el paso del Huracán Melissa

22 November 2025 Escrito por  Teleturquino

A recuperar en el menor tiempo posible las afectaciones provocadas al sector agropecuario por el Huracán Melissa llamó Jorge Luis Tapia Fonseca, Viceprimer Ministro de la República de Cuba, en su intercambio con representantes de la base productiva del municipio santiaguero de Tercer Frente.

El encuentro, también presidido por Waldis González Peinado, Vicegobernador de la provincia Santiago de Cuba, se definieron acciones urgentes para enfrentar las dificultades económicas que atraviesa el territorio, agravadas por el impacto del fenómeno hidrometeorológico.

Allí se conoció que el municipio Tercer Frente cuenta con unas 48 estructuras de la Agricultura con un total de 2 714 productores cafetaleros. Antes del paso de Melissa la Empresa Agroforestal contaba con 220 mil 665 latas de café en plantación, afectándose el 61% equivalente a 135 mil 851 latas, quedando en plantación unas 84 mil 814 latas.

Tras el paso del ciclón por estas montañas entre las afectaciones estructurales más significativas figuran 23 despulpadoras, el Centro de Beneficio ubicado en la comunidad San Piñí, y 7 campamentos y la Granja Agropecuaria pertenecientes al Ejército Juvenil del Trabajo.

Entre las prioridades que se evaluaron en el encuentro está garantizar que se priorice también a los campesinos con los materiales de la construcción entregados para la recuperación de sus viviendas afectadas por el Huracán, así como realizar un levantamiento de los kilómetros de viales que requieren rehabilitación para asegurar la movilidad y el acceso a las comunidades.

Se acordó además potenciar la Finca de semillas y la de plantas medicinales, con cultivos de ciclo corto y escalonado que permitan asegurar alimentos básicos en el menor tiempo posible, recuperar los cultivos de viandas y hortalizas afectados por el fenómeno climatológico.

A la par, se busca fortalecer la producción de rublos exportables como el carbón, la miel y el cacao, generando ingresos que contribuyan a dinamizar la economía local.

El llamado a los productores es claro: incrementar la producción de alimentos y aprovechar las oportunidades de exportación como vías concretas para superar las dificultades actuales. Estas metas, asumidas colectivamente, no solo apuntan a la recuperación inmediata, sino también a la construcción de un futuro más sólido y sostenible para el territorio.

