La ayuda llega a las comunidades afectadas

Santiago de Cuba,
0
Cuando la solidaridad conmueve

Cuando la solidaridad conmueve

0
Avanza Palma Soriano en recuperación tras el paso de Melisa

Avanza Palma Soriano en recuperación tras el paso de Melisa

0
A buen ritmo recuperación de las telecomunicaciones en Santiago de Cuba

A buen ritmo recuperación de las telecomunicaciones en Santiago de Cuba

0
¿Cómo se comporta el Chikungunya?

¿Cómo se comporta el Chikungunya?

0
Cuando el desastre saca lo peor

Cuando el desastre saca lo peor

0
Laboratorio Farmacéutico Oriente: donde el Sí es constante

Laboratorio Farmacéutico Oriente: donde el Sí es constante

0
Supervisa Esteban Lazo Hernández marcha de la recuperación en Santiago de Cuba

Supervisa Esteban Lazo Hernández marcha de la recuperación en Santiago de Cuba

0
Valdés Mesa constata recuperación en Songo-La Maya

Valdés Mesa constata recuperación en Songo-La Maya

0
Evalúa Primera Secretaria del Partido daños al sistema eléctrico en Puerto Boniato

Evalúa Primera Secretaria del Partido daños al sistema eléctrico en Puerto Boniato

0
Venezuela junto a Cuba en la recuperación tras el huracán Melissa

Venezuela junto a Cuba en la recuperación tras el huracán Melissa

0
Viceministro de Educación Superior visita Universidad de Oriente

Viceministro de Educación Superior visita Universidad de Oriente

0
Visita Díaz-Canel comunidades de Baconao

Visita Díaz-Canel comunidades de Baconao

0
La recuperación es para que las cosas sean mejores que antes

La recuperación es para que las cosas sean mejores que antes

0
En marcha recuperación de la Empresa de Refinación Hermanos Díaz

En marcha recuperación de la Empresa de Refinación Hermanos Díaz

0
Visita Gobernador de San Petersburgo a Santiago de Cuba

Visita Gobernador de San Petersburgo a Santiago de Cuba

0
Trabajan en la recuperación de estaciones de bombeo en Contramaestre

Trabajan en la recuperación de estaciones de bombeo en Contramaestre

0
Al mosquito hay que darle guerra

Al mosquito hay que darle guerra

0
Federico Capdevila y Fidel Castro, Juicios honorables magnifican a, Santiago de Cuba.

Federico Capdevila y Fidel Castro, Juicios honorables magnifican a, Santiago de Cuba.

0
Informan cambios en la dirección del equipo Santiago de beisbol

Informan cambios en la dirección del equipo Santiago de beisbol

0
Constructores tuneros apoyan rehabilitación de la infraestructura vial en Santiago de Cuba

Constructores tuneros apoyan rehabilitación de la infraestructura vial en Santiago de Cuba

0
Dos figuras cimeras de la Cultura fallecen en Santiago de Cuba: Angelina Prada Martínez y Lawrence Zúñiga Batista

Dos figuras cimeras de la Cultura fallecen en Santiago de Cuba: Angelina Prada Martínez y Lawrence Zúñiga Batista

0
Acciones solidarias de actores privados alivian a damnificados de Melissa en Tercer Frente

Acciones solidarias de actores privados alivian a damnificados de Melissa en Tercer Frente

0
Continúan labores de recuperación en Cayo Granma

Continúan labores de recuperación en Cayo Granma

0
Convocan al XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

Convocan al XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

0
Restablecen servicios de Radio y TV tras el paso de Melissa

Restablecen servicios de Radio y TV tras el paso de Melissa

0
Y al llegar la tormenta la solidaridad estaba aquí

Y al llegar la tormenta la solidaridad estaba aquí

0
Con el trabajo de todos, Santiago se levanta

Con el trabajo de todos, Santiago se levanta

0
Ayuda humanitaria llega a Santiago de Cuba para provincias afectadas por 'Melissa'

Ayuda humanitaria llega a Santiago de Cuba para provincias afectadas por 'Melissa'

0
Integrantes de la Cruz Roja en San Luis, héroes de la ciudad

Integrantes de la Cruz Roja en San Luis, héroes de la ciudad

0
Aeropuerto Antonio Maceo reanuda vuelos tras huracán

Aeropuerto Antonio Maceo reanuda vuelos tras huracán

La ayuda llega a las comunidades afectadas

23 November 2025 Escrito por  David Alejandro Medina Cabrales
La ayuda llega a las comunidades afectadas

En medio de las heridas imborrables dejadas por el huracán Melissa, un gesto de solidaridad comenzó a abrirse camino hacia los rincones más afectados del municipio de Contramestre. La ayuda, materializada en colchones, kits de cocina y artículos de higiene, llegó a las manos de 30 damnificados, muchos de ellos residentes en zonas de difícil acceso donde el paso del meteoro fue especialmente cruel.

La jornada no fue solo una distribución de recursos, sino una demostración de que ninguna comunidad, por intrincada que sea, queda abandonada. Representantes del Gobierno Municipal y trabajadores sociales emprendieron un viaje hacia localidades como Maibío y La Graciana, pertenecientes al Consejo Popular Maffo, lugares que soportaron con singular dureza el embate de los vientos y las lluvias. Llegar hasta allí significó sortear caminos dañados y ver de primera mano la huella del desastre, pero también la resiliencia de sus habitantes.

“No es solo un colchón, es la posibilidad de descansar, de tener un lugar donde recostar el cuerpo después de días de angustia”, comentó María, una de las beneficiadas, con la emoción a flor de piel, mientras recibía el auxilio. Junto a los colchones, se entregaron kits de cocina y de aseo personal, elementos esenciales que buscan restablecer un mínimo de normalidad y dignidad en la vida cotidiana de estas familias, cuyas viviendas y enseres resultaron severamente afectados.

Los damnificados, a pesar de las pérdidas, expresaron su gratitud por la celeridad y el compromiso de las autoridades y los trabajadores sociales, quienes no dudaron en adentrarse en estas comunidades para tender una mano amiga.

Esta acción representa el primer paso, crucial y conmovedor, en el largo camino de recuperación que enfrenta este territorio. El gesto de este martes deja una certeza: en los momentos más difíciles, la unidad es el cimiento más sólido para sanar las heridas y reconstruir lo perdido.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/00b6bd2ea517dc8556383164030d5a48.jpg
Santiago de Cuba rinde homenaje al Carlos Manuel de Céspedes
Una ofrenda floral fue depositada ante la  tumba del Padre de la Patria a título del pueblo ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree