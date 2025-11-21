Considerables afectaciones en los polos productivos sanluiseros luego del paso del huracán Melissa

Santiago de Cuba,
Evalúa Primera Secretaria del Partido daños al sistema eléctrico en Puerto Boniato

Venezuela junto a Cuba en la recuperación tras el huracán Melissa

Viceministro de Educación Superior visita Universidad de Oriente

Visita Díaz-Canel comunidades de Baconao

La recuperación es para que las cosas sean mejores que antes

En marcha recuperación de la Empresa de Refinación Hermanos Díaz

Visita Gobernador de San Petersburgo a Santiago de Cuba

Trabajan en la recuperación de estaciones de bombeo en Contramaestre

Al mosquito hay que darle guerra

Federico Capdevila y Fidel Castro, Juicios honorables magnifican a, Santiago de Cuba.

Informan cambios en la dirección del equipo Santiago de beisbol

Constructores tuneros apoyan rehabilitación de la infraestructura vial en Santiago de Cuba

Dos figuras cimeras de la Cultura fallecen en Santiago de Cuba: Angelina Prada Martínez y Lawrence Zúñiga Batista

Acciones solidarias de actores privados alivian a damnificados de Melissa en Tercer Frente

Continúan labores de recuperación en Cayo Granma

Convocan al XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

Restablecen servicios de Radio y TV tras el paso de Melissa

Y al llegar la tormenta la solidaridad estaba aquí

Con el trabajo de todos, Santiago se levanta

Ayuda humanitaria llega a Santiago de Cuba para provincias afectadas por 'Melissa'

Integrantes de la Cruz Roja en San Luis, héroes de la ciudad

Aeropuerto Antonio Maceo reanuda vuelos tras huracán

El Almirante y Helados CID suben la loma

"Seguiremos trabajando sin descanso y seguiremos informando al pueblo"

Refuerzan medidas sanitarias en oriente cubano ante arbovirosis

Santiago de Cuba avanza de manera sostenida en las labores de higienización tras el paso de Melissa

El sueño de Katia y sus Juguetes

Presidente cubano está en Santiago de Cuba

Recuperación de la infraestructura vial de Santiago de Cuba con apoyo de Venezuela

Entrega Universidad de Ciencias Informáticas donativo a su homóloga de Oriente

Considerables afectaciones en los polos productivos sanluiseros luego del paso del huracán Melissa

21 November 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
Considerables afectaciones en los polos productivos sanluiseros luego del paso del huracán Melissa

En visita del Presidente del Consejo de Defensa Municipal Eyder Luis Hernández Borrero al Polo Productivo El Alambre constató los daños al ciento por ciento de los cultivos como la yuca, el plátano, maíz, Frijol y el Boniato.

También sufrió afectaciones la micropresa que asegura la producción de hortalizas y vegetales.

Se intenciona con rapidez la preparación de la tierra para su recuperación mediante la siembra de cultivos de ciclos cortos, medianos y permanentes, explicó Juan José Sonora Cruzata presidente de la UBPC Alberto Marrero.

La estrategia de la Empresa Agroindustrial municipal y de las estructuras productivas es sembrar 150 hectáreas entre vinculados y usufructuarios de variedad de cultivos: yuca, calabaza, boniato, plátano extradenso, pepino, cebolla, frijol, fruta bomba, entre otros.

Aquí hay altos compromisos con la entrega de alimentos a la cabecera provincial y también en el municipio y para ello hay que superar las dificultades que hoy se agravan luego del embate del fenómeno meteorológico.

Santiago de Cuba rinde homenaje al Carlos Manuel de Céspedes
Una ofrenda floral fue depositada ante la  tumba del Padre de la Patria a título del pueblo ...
