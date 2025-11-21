Considerables afectaciones en los polos productivos sanluiseros luego del paso del huracán Melissa

En visita del Presidente del Consejo de Defensa Municipal Eyder Luis Hernández Borrero al Polo Productivo El Alambre constató los daños al ciento por ciento de los cultivos como la yuca, el plátano, maíz, Frijol y el Boniato.

También sufrió afectaciones la micropresa que asegura la producción de hortalizas y vegetales.

Se intenciona con rapidez la preparación de la tierra para su recuperación mediante la siembra de cultivos de ciclos cortos, medianos y permanentes, explicó Juan José Sonora Cruzata presidente de la UBPC Alberto Marrero.

La estrategia de la Empresa Agroindustrial municipal y de las estructuras productivas es sembrar 150 hectáreas entre vinculados y usufructuarios de variedad de cultivos: yuca, calabaza, boniato, plátano extradenso, pepino, cebolla, frijol, fruta bomba, entre otros.

Aquí hay altos compromisos con la entrega de alimentos a la cabecera provincial y también en el municipio y para ello hay que superar las dificultades que hoy se agravan luego del embate del fenómeno meteorológico.