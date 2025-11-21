Considerables afectaciones en los polos productivos sanluiseros luego del paso del huracán Melissa

También sufrió afectaciones la micropresa que asegura la producción de hortalizas y vegetales.
Se intenciona con rapidez la preparación de la tierra para su recuperación mediante la siembra de cultivos de ciclos cortos, medianos y permanentes, explicó Juan José Sonora Cruzata presidente de la UBPC Alberto Marrero.
La estrategia de la Empresa Agroindustrial municipal y de las estructuras productivas es sembrar 150 hectáreas entre vinculados y usufructuarios de variedad de cultivos: yuca, calabaza, boniato, plátano extradenso, pepino, cebolla, frijol, fruta bomba, entre otros.
Aquí hay altos compromisos con la entrega de alimentos a la cabecera provincial y también en el municipio y para ello hay que superar las dificultades que hoy se agravan luego del embate del fenómeno meteorológico.