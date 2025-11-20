Universidad de Oriente informa sobre el restablecimiento de las actividades docentes

Conforme a la gradual recuperación de nuestras dos sedes centrales, el Puesto de Dirección para Casos de Desastres de la Universidad de Oriente. Cuba informa sobre el reestablecimiento de las actividades docentes en los campus Julio Antonio Mella y Antonio Maceo, en las modalidades de Curso Diurno y Curso por Encuentro (Santiago de Cuba).

Sobre ello se precisa:

La docencia de carreras y programas de Educación Superior de Ciclo Corto (ESCC), de la modalidad Curso por Encuentro (municipio Santiago de Cuba), iniciará el próximo sábado 22 para todos los años.

Los estudiantes becados podrán entrar a las residencias estudiantiles a partir del sábado 29 de noviembre.

Las actividades docentes de las carreras y los programas de Ciclo Corto de la modalidad Curso Diurno, reiniciarán el día 1ero. de diciembre de 2025.

Los colectivos docentes han asegurado el trabajo metodológico necesario para implementar los ajustes que se requieren en cada año, y sostener el nivel de nuestro proceso formativo.

Se les ofrecerá atención personalizada a los estudiantes que a la fecha, presenten alguna problemática para su movilidad u otra situación derivada de los impactos del huracán #Melissa. Los colectivos de año académico trabajarán con estos estudiantes en cuanto sus condiciones así lo permitan.

✍️ Universidad de Oriente.