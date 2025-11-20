Universidad de Oriente informa sobre el restablecimiento de las actividades docentes

Santiago de Cuba,
En marcha recuperación de la Empresa de Refinación Hermanos Díaz

Visita Gobernador de San Petersburgo a Santiago de Cuba

Trabajan en la recuperación de estaciones de bombeo en Contramaestre

Al mosquito hay que darle guerra

Federico Capdevila y Fidel Castro, Juicios honorables magnifican a, Santiago de Cuba.

Informan cambios en la dirección del equipo Santiago de beisbol

Constructores tuneros apoyan rehabilitación de la infraestructura vial en Santiago de Cuba

Dos figuras cimeras de la Cultura fallecen en Santiago de Cuba: Angelina Prada Martínez y Lawrence Zúñiga Batista

Acciones solidarias de actores privados alivian a damnificados de Melissa en Tercer Frente

Continúan labores de recuperación en Cayo Granma

Convocan al XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

Restablecen servicios de Radio y TV tras el paso de Melissa

Y al llegar la tormenta la solidaridad estaba aquí

Con el trabajo de todos, Santiago se levanta

En marcha recuperación de la Empresa de Refinación Hermanos Díaz

Ayuda humanitaria llega a Santiago de Cuba para provincias afectadas por 'Melissa'

Integrantes de la Cruz Roja en San Luis, héroes de la ciudad

Aeropuerto Antonio Maceo reanuda vuelos tras huracán

El Almirante y Helados CID suben la loma

"Seguiremos trabajando sin descanso y seguiremos informando al pueblo"

Refuerzan medidas sanitarias en oriente cubano ante arbovirosis

Santiago de Cuba avanza de manera sostenida en las labores de higienización tras el paso de Melissa

El sueño de Katia y sus Juguetes

Presidente cubano está en Santiago de Cuba

Recuperación de la infraestructura vial de Santiago de Cuba con apoyo de Venezuela

Entrega Universidad de Ciencias Informáticas donativo a su homóloga de Oriente

Brigada de Salud Mental del MINSAP despliega apoyo psicosocial en Santiago de Cuba

Y llegó la fumigación

Llega a Santiago de Cuba más ayuda del ALBA-TCP para las provincias orientales

Hospital General Juan Bruno Zayas, vital como siempre

Universidad de Oriente informa sobre el restablecimiento de las actividades docentes

20 November 2025 Escrito por  Universidad de Oriente
Universidad de Oriente informa sobre el restablecimiento de las actividades docentes

Conforme a la gradual recuperación de nuestras dos sedes centrales, el Puesto de Dirección para Casos de Desastres de la Universidad de Oriente. Cuba informa sobre el reestablecimiento de las actividades docentes en los campus Julio Antonio Mella y Antonio Maceo, en las modalidades de Curso Diurno y Curso por Encuentro (Santiago de Cuba).

Sobre ello se precisa:
La docencia de carreras y programas de Educación Superior de Ciclo Corto (ESCC), de la modalidad Curso por Encuentro (municipio Santiago de Cuba), iniciará el próximo sábado 22 para todos los años.

Los estudiantes becados podrán entrar a las residencias estudiantiles a partir del sábado 29 de noviembre.

Las actividades docentes de las carreras y los programas de Ciclo Corto de la modalidad Curso Diurno, reiniciarán el día 1ero. de diciembre de 2025.

Los colectivos docentes han asegurado el trabajo metodológico necesario para implementar los ajustes que se requieren en cada año, y sostener el nivel de nuestro proceso formativo.

Se les ofrecerá atención personalizada a los estudiantes que a la fecha, presenten alguna problemática para su movilidad u otra situación derivada de los impactos del huracán #Melissa. Los colectivos de año académico trabajarán con estos estudiantes en cuanto sus condiciones así lo permitan.

✍️ Universidad de Oriente.

0

