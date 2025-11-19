Avanza en San Luis la recuperación tras el paso del huracán Melissa.

En el municipio de San Luis de la oriental Santiago de Cuba no se descansa ante la impostergable recuperación luego del paso del huracán Melissa.

El Consejo de Defensa Municipal evalúa a diario el avance de cada tarea que apunte a las soluciones ante los daños.

Según trascendió, falta progresar más en la recogida de desechos sólidos. En las comunidades los habitantes se han sumado a la higienización y ante la situación epidemiológica del territorio, donde están circulando varios virus propiciados por el mosquito, urge sistematicidad en la recolección.

Por otro lado los donativos llegados para los más afectados se entregan con prontitud.

La planta potabilizadora para el hospital municipal beneficiará también a vecinos cercanos, más???

Los tanques inflables con capacidad para 10 mil litros de agua ya están ubicados en las comunidades y se entregan otros insumos, entre ellos colchones.

Delegados, Trabajadores Sociales y miembros de la Cruz Roja se encargan de hacerlos llegar a su destino.

Se sigue trabajando en la recuperación de los servicios de telefonía y eléctrico.

En los poblados de Paquito Rosales y Dos Caminos una brigada de la provincia #Las Tunas agiliza las labores para dar el servicio lo más pronto posible.

La distribución de agua en la cabecera municipal se hace por la red y en otras zonas ccontinúa través de pipas. El Comercio, la Gastronomía y la Agricultura mantienen la venta a la población.