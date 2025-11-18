Zona de Nuevo Mundo, en el Plan Turquino sanluisero, afectada por Melissa

Centros educativos, cultivos, bodegas y viviendas son de las instalaciones más afectadas en sus techos. Asimismo los viales sufrieron daños por el arrastre de las aguas.
A pesar de las dificultades para acceder estos sitios el Presidente del Consejo de Defensa Municipal llegó y constató las acciones recuperativas q se realizan con el concurso de los lugareños.
La atención a los damnificados y oportuna información, así como el acceso a recursos que se distribuyen fueron de los temas analizados en este recorrido por Hernández Borrero.
El camino de la recuperación es largo y paulatino teniendo en cuenta el número de afectaciones, pero saldremos adelante, aseveró.