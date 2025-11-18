Zona de Nuevo Mundo, en el Plan Turquino sanluisero, afectada por Melissa

En la zona de Defensa de Nuevo Mundo, también ubicada en el Plan Turquino sanluisero se constataron las afectaciones dejadas por Melissa a su paso por este municipio.

Centros educativos, cultivos, bodegas y viviendas son de las instalaciones más afectadas en sus techos. Asimismo los viales sufrieron daños por el arrastre de las aguas.

A pesar de las dificultades para acceder estos sitios el Presidente del Consejo de Defensa Municipal llegó y constató las acciones recuperativas q se realizan con el concurso de los lugareños.

La atención a los damnificados y oportuna información, así como el acceso a recursos que se distribuyen fueron de los temas analizados en este recorrido por Hernández Borrero.

El camino de la recuperación es largo y paulatino teniendo en cuenta el número de afectaciones, pero saldremos adelante, aseveró.