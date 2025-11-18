RadioCuba informa sobre trabajos de mantenimiento

La Empresa de Radiofusion y Comunicación RadioCuba Santiago le informa a la población que a partir de las 7.00 y hasta las 11.00 hr de hoy se realizaran trabajos de mantenimiento en los GEE del centro Boniato, por lo que quedaran afectados los servicios de radio y TV en la provincia, aunque se trabaja en el restablecimiento de energia eléctrica de la red, todavía no ha sido posible llegar al centro.



Pedimos disculpas por las molestias que ocasiona a los usuarios de estos servicios.

(Información adquirida por Gustavo Marín, Director de RadioCuba en Santiago)