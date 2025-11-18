RadioCuba informa sobre trabajos de mantenimiento

Santiago de Cuba,
Acciones solidarias de actores privados alivian a damnificados de Melissa en Tercer Frente

Continúan labores de recuperación en Cayo Granma

Convocan al XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

Restablecen servicios de Radio y TV tras el paso de Melissa

Y al llegar la tormenta la solidaridad estaba aquí

Con el trabajo de todos, Santiago se levanta

En marcha recuperación de la Empresa de Refinación Hermanos Díaz

Ayuda humanitaria llega a Santiago de Cuba para provincias afectadas por 'Melissa'

Integrantes de la Cruz Roja en San Luis, héroes de la ciudad

Aeropuerto Antonio Maceo reanuda vuelos tras huracán

El Almirante y Helados CID suben la loma

"Seguiremos trabajando sin descanso y seguiremos informando al pueblo"

Refuerzan medidas sanitarias en oriente cubano ante arbovirosis

Santiago de Cuba avanza de manera sostenida en las labores de higienización tras el paso de Melissa

El sueño de Katia y sus Juguetes

Presidente cubano está en Santiago de Cuba

Recuperación de la infraestructura vial de Santiago de Cuba con apoyo de Venezuela

Entrega Universidad de Ciencias Informáticas donativo a su homóloga de Oriente

Brigada de Salud Mental del MINSAP despliega apoyo psicosocial en Santiago de Cuba

Y llegó la fumigación

Llega a Santiago de Cuba más ayuda del ALBA-TCP para las provincias orientales

Hospital General Juan Bruno Zayas, vital como siempre

Arriba a Santiago de Cuba ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Un ejemplo que pueden seguir todos

En Guayabal, Contramaestre, hay vida y esperanza

Tribunal Supremo Popular: Señala juicio oral contra Alejandro Gil Fernández para este martes

Brigadas de constructores de diferentes provincias brindan su apoyo en la recogida de desechos sólidos

Informan sobre restablecimiento de las actividades docentes en la Educación Superior

Abrirán mañana los centros educacionales de Santiago de Cuba

Reinician instituciones educativas la actividad docente este lunes en Tercer Frente

RadioCuba informa sobre trabajos de mantenimiento

18 November 2025 Escrito por  RadioCuba
La Empresa de Radiofusion y Comunicación RadioCuba Santiago le informa a la población que a partir de las 7.00 y hasta las 11.00 hr de hoy se realizaran trabajos de mantenimiento en los GEE del centro Boniato, por lo que quedaran afectados los servicios de radio y TV en la provincia, aunque se trabaja en el restablecimiento de energia eléctrica de la red, todavía no ha sido posible llegar al centro.


Pedimos disculpas por las molestias que ocasiona a los usuarios de estos servicios.

(Información adquirida por Gustavo Marín, Director de RadioCuba en Santiago)

