RadioCuba informa sobre trabajos de mantenimiento

Pedimos disculpas por las molestias que ocasiona a los usuarios de estos servicios.
(Información adquirida por Gustavo Marín, Director de RadioCuba en Santiago)
La Empresa de Radiofusion y Comunicación RadioCuba Santiago le informa a la población que a partir de las 7.00 y hasta las 11.00 hr de hoy se realizaran trabajos de mantenimiento en los GEE del centro Boniato, por lo que quedaran afectados los servicios de radio y TV en la provincia, aunque se trabaja en el restablecimiento de energia eléctrica de la red, todavía no ha sido posible llegar al centro.
Pedimos disculpas por las molestias que ocasiona a los usuarios de estos servicios.
(Información adquirida por Gustavo Marín, Director de RadioCuba en Santiago)
La solidaridad extendida por el gobierno y el pueblo de China con la mayor de las Antillas fue agradecida hoy, en esta capital, en el acto de recepción de un…
El Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido y Presidente de la República ha vuelto este jueves al oriente cubano, para revisar la marcha…
La amenaza que hoy se cierne sobre Venezuela, como resultado del irracional despliegue militar estadounidense en el Caribe, representa también un peligro para la región y toda Latinoamérica, declarada como…
El año 2025 podría convertirse en el segundo o el tercero más cálido jamás registrado en la historia contemporánea, como expresión de las alteraciones climáticas, cuyas consecuencias amplifican las disparidades…