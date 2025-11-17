Consejo de Defensa Municipal evalúa acciones recuperativas en San Luis

Desde la Zona de Dos Caminos ( a unos 9 kilómetros de esta cabecera por la Autopista Nacional) sesionó durante el fin de semana la reunión del Consejo de Defensa Municipal aquí, donde se evaluaron las acciones recuperativas que se ejecutan en el territorio.

Según se valoró en el encuentro, en el municipio se ha avanzado bastante en la recogida de basura, aunque hay que continuar trabajando en esta tarea, al igual que en las visitas casa a casa para constatar los daños, misión que le corresponde a las Oficinas de Trámites de cada Zona de Defensa.

Se conoció que la distribución de los colchones donados al territorio para los más afectados se ha realizado mediante el control del delegado y el trabajador social en cada comunidad, y por decisión del Consejo de Defensa Municipal.

Se avanza en la recuperación de los servicios de telefonía y eléctrico, en este último todavía varias comunidades de la localidad no cuentan con ese servicio.

Atendiendo a la distribución de agua, se dio a conocer que ya en la cabecera municipal se bombea por la red, con respecto a la demarcación de Dos Caminos hoy se pusieron a disposición de la Zona de Defensa varias pipas para acercar el líquido a las comunidades, tarea que desempeñaron los delegados.

Se continúa con la venta de alimentos elaborados a través de las unidades del Comercio y la Gastronomía y la de productos agropecuarios por las unidades productivas del territorio, se unen también los nuevos actores económicos.

En la reunión el Presidente del Consejo de Defensa Municipal, Eyder Luis Hernández Borrero insistía en la necesidad de cumplir con disciplina cada una de las tareas que se indican por el Consejo de Defensa Municipal, y que no quede una vivienda por visitar, así como a controlar adecuadamente la distribución de los donativos llegados al municipio.