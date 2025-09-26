Realizarán en Santiago de Cuba un foro de negocios alternativo

Con la marcada intención de fomentar las conexiones comerciales y promover las últimas tendencias del mercado a través del intercambio desde el conocimiento y la práctica, se desarrollará la tercera edición del Foro de negocios Ivenza, organizado por la Sociedad de Interfaz de Ciencia y Tecnología Cintro S.A. y la Cámara de Comercio de la República de Cuba.

Están convocados al evento, actores económicos de los sectores estatal y privado -desde las esferas agroalimentarias hasta las energías renovables y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones-, que tendrán la oportunidad de recibir conferencias, talleres «y otros espacios con una perspectiva alternativa para todos, especialmente los del área electroenergética», informó la Dra C. Arelis Ábalos Rodríguez, Vicerrectora para la investigación y postgrado de la Universidad de Oriente, institución a la que Cintro está adscripta.

De ediciones precedentes, Ivenza ha posibilitado la concreción de proyectos -devenidos en micro, pequeñas y medianas empresas-, así como las acciones de capacitación a los actores económicos que han participado, a través de los servicios científico-técnicos que brinda Cintro S.A. «con la participación de profesores y estudiantes de las Universidades de Oriente y de Guantánamo», añadió Dra C. Miriam Marañón Cardone, presidenta de la entidad.