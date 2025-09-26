Realizarán en Santiago de Cuba un foro de negocios alternativo

Santiago de Cuba,
0
Visita Gubernamental recorre centros vitales de Santiago de Cuba (en desarrollo)

Visita Gubernamental recorre centros vitales de Santiago de Cuba (en desarrollo)

0
Jóvenes investigadores de universidades cubanas se reúnen en Santiago de Cuba

Jóvenes investigadores de universidades cubanas se reúnen en Santiago de Cuba

0
Se prevén intensas lluvias y tormentas eléctricas en el oriente cubano a partir de hoy

Se prevén intensas lluvias y tormentas eléctricas en el oriente cubano a partir de hoy

0
Visita Miguel Díaz-Canel termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba

Visita Miguel Díaz-Canel termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba

0
La histórica y vigente posición de Cuba

La histórica y vigente posición de Cuba

0
Una carta de 110 años es símbolo de historia, fe y nación

Una carta de 110 años es símbolo de historia, fe y nación

0
Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 25 de septiembre de 2025

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 25 de septiembre de 2025

0
Rubrican santiagueros apoyo a Venezuela

Rubrican santiagueros apoyo a Venezuela

0
64SN: Avispas se mantienen en la cima

64SN: Avispas se mantienen en la cima

0
Intensifican acciones para mitigar efectos de la sequía en Santiago de Cuba

Intensifican acciones para mitigar efectos de la sequía en Santiago de Cuba

0
Federación Estudiantil Universitaria en Santiago de Cuba promueve vínculo con la Historia

Federación Estudiantil Universitaria en Santiago de Cuba promueve vínculo con la Historia

0
Periodistas santiagueros debaten el futuro laboral en Cuba

Periodistas santiagueros debaten el futuro laboral en Cuba

0
Una dosis de Bombafun para el alma

Una dosis de Bombafun para el alma

0
Recibió Díaz-Canel a líder de Parlamento de Santo Tomé y Príncipe

Recibió Díaz-Canel a líder de Parlamento de Santo Tomé y Príncipe

0
Inicia en Santiago de Cuba el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito

Inicia en Santiago de Cuba el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito

0
Aprueban en Santiago de Cuba movimientos de cuadros del Partido en varios municipios y en el Buró Ejecutivo del Comité Provincial

Aprueban en Santiago de Cuba movimientos de cuadros del Partido en varios municipios y en el Buró Ejecutivo del Comité Provincial

0
Entregan Premio del Barrio a institución escolar sanluisera

Entregan Premio del Barrio a institución escolar sanluisera

0
Anuncia ETECSA trabajos técnicos programados en las redes móvil y fija

Anuncia ETECSA trabajos técnicos programados en las redes móvil y fija

0
Termoeléctrica Antonio Maceo continúa enlazada al SEN

Termoeléctrica Antonio Maceo continúa enlazada al SEN

0
Las múltiples caras de la misma violencia

Las múltiples caras de la misma violencia

0
Presidente de la ANAP en Cuba intercambia con productores agrícolas

Presidente de la ANAP en Cuba intercambia con productores agrícolas

0
Termoeléctrica Renté con normalidad tras incendio en planta fuel

Termoeléctrica Renté con normalidad tras incendio en planta fuel

0
Celebró Segundo Frente aniversario 67 del Congreso Campesino en Armas

Celebró Segundo Frente aniversario 67 del Congreso Campesino en Armas

0
En cruzada mundial

En cruzada mundial

0
Extinguen incendio en Central Eléctrica Fuel Renté sin reportes de heridos

Extinguen incendio en Central Eléctrica Fuel Renté sin reportes de heridos

0
Gana el Gran Premio del 35. “Lloga in memoriam” Iviana Ortiz Mayet, de Radio 8SF, del Segundo Frente

Gana el Gran Premio del 35. “Lloga in memoriam” Iviana Ortiz Mayet, de Radio 8SF, del Segundo Frente

0
Avispas continúan la racha ganadora

Avispas continúan la racha ganadora

0
Proteger los bienes y recursos del Estado es una responsabilidad compartida

Proteger los bienes y recursos del Estado es una responsabilidad compartida

0
Ejecutan obras en redes y sistemas hidráulicos de Santiago de Cuba

Ejecutan obras en redes y sistemas hidráulicos de Santiago de Cuba

0
Universitarios suman esfuerzos a la batalla contra la sequía

Universitarios suman esfuerzos a la batalla contra la sequía

Realizarán en Santiago de Cuba un foro de negocios alternativo

26 September 2025 Escrito por 
Realizarán en Santiago de Cuba un foro de negocios alternativo

Con la marcada intención de fomentar las conexiones comerciales y promover las últimas tendencias del mercado a través del intercambio desde el conocimiento y la práctica, se desarrollará la tercera edición del Foro de negocios Ivenza, organizado por la Sociedad de Interfaz de Ciencia y Tecnología Cintro S.A. y la Cámara de Comercio de la República de Cuba.

Están convocados al evento, actores económicos de los sectores estatal y privado -desde las esferas agroalimentarias hasta las energías renovables y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones-, que tendrán la oportunidad de recibir conferencias, talleres «y otros espacios con una perspectiva alternativa para todos, especialmente los del área electroenergética», informó la Dra C. Arelis Ábalos Rodríguez, Vicerrectora para la investigación y postgrado de la Universidad de Oriente, institución a la que Cintro está adscripta.

De ediciones precedentes, Ivenza ha posibilitado la concreción de proyectos -devenidos en micro, pequeñas y medianas empresas-, así como las acciones de capacitación a los actores económicos que han participado, a través de los servicios científico-técnicos que brinda Cintro S.A. «con la participación de profesores y estudiantes de las Universidades de Oriente y de Guantánamo», añadió Dra C. Miriam Marañón Cardone, presidenta de la entidad.

  • Compartir:
0 Comment 48 Views
Luis Alberto Portuondo Ortega

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Más artículos de este autor: Luis Alberto Portuondo Ortega

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/e2991fcfd76e56c0eb214f4a9b050a5a.jpg
67 aniversario del Congreso Campesino en Armas
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree