Reafirman educadores guamenses solidaridad con Venezuela

Santiago de Cuba,
Ministro de turismo visita instalaciones en Santiago de Cuba

Evalúa Inés Chapman Waugh sitios de interés social en Santiago de Cuba

Evalúa Marrero Cruz Programa de Gobierno en Santiago de Cuba

Visita Gubernamental recorre centros vitales de Santiago de Cuba (en desarrollo)

Jóvenes investigadores de universidades cubanas se reúnen en Santiago de Cuba

Se prevén intensas lluvias y tormentas eléctricas en el oriente cubano a partir de hoy

Visita Miguel Díaz-Canel termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba

La histórica y vigente posición de Cuba

Una carta de 110 años es símbolo de historia, fe y nación

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 25 de septiembre de 2025

Rubrican santiagueros apoyo a Venezuela

64SN: Avispas se mantienen en la cima

Intensifican acciones para mitigar efectos de la sequía en Santiago de Cuba

Federación Estudiantil Universitaria en Santiago de Cuba promueve vínculo con la Historia

Periodistas santiagueros debaten el futuro laboral en Cuba

Una dosis de Bombafun para el alma

Recibió Díaz-Canel a líder de Parlamento de Santo Tomé y Príncipe

Inicia en Santiago de Cuba el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito

Aprueban en Santiago de Cuba movimientos de cuadros del Partido en varios municipios y en el Buró Ejecutivo del Comité Provincial

Entregan Premio del Barrio a institución escolar sanluisera

Anuncia ETECSA trabajos técnicos programados en las redes móvil y fija

Termoeléctrica Antonio Maceo continúa enlazada al SEN

Las múltiples caras de la misma violencia

Presidente de la ANAP en Cuba intercambia con productores agrícolas

Termoeléctrica Renté con normalidad tras incendio en planta fuel

Celebró Segundo Frente aniversario 67 del Congreso Campesino en Armas

En cruzada mundial

Extinguen incendio en Central Eléctrica Fuel Renté sin reportes de heridos

Gana el Gran Premio del 35. “Lloga in memoriam” Iviana Ortiz Mayet, de Radio 8SF, del Segundo Frente

Avispas continúan la racha ganadora

Reafirman educadores guamenses solidaridad con Venezuela

26 September 2025 Escrito por  Roberto Peña Alvarez (estudiante de Periodismo)
Reafirman educadores guamenses solidaridad con Venezuela
Foto: Cortesía de Adrielis Jardines Díaz

Con el acompañamiento de la ministra de educación Naima Trujillo Barreto, maestros y trabajadores del sector de la educación en Guamá, firmaron su respaldo a la declaración del Gobierno Revolucionario, en apoyo a la hermana nación venezolana y en condena al accionar del gobierno norteamericano.

En el mumento erigido en recordación al combate de Uvero, educadores del costero municipio, reafirmaron su apoyo a la justa lucha bolivariana por el respeto a su estabilidad política, como expresión de la amistad que une a ambas tierras, fomentada en la coincidencia de sus dos mayores líderes, Fidel y Chávez, en el mismo tiempo histórico.

Trujillo Barreto expresó que "es muy especial compartir un momento tan significativo como este en un municipio que cuenta con la totalidad de su cobertura docente. Es nuestro compromiso con la revolución bolivariana, con la historia y futuro de América Latina".

La ministra agradeció la acogida de los docentes del territorio y expresó "que sean Martí y Fidel las principales motivaciones", para seguir defendiendo la educación, como baluarte de nuestro sistema social.

