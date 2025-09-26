Reafirman educadores guamenses solidaridad con Venezuela

Con el acompañamiento de la ministra de educación Naima Trujillo Barreto, maestros y trabajadores del sector de la educación en Guamá, firmaron su respaldo a la declaración del Gobierno Revolucionario, en apoyo a la hermana nación venezolana y en condena al accionar del gobierno norteamericano.

En el mumento erigido en recordación al combate de Uvero, educadores del costero municipio, reafirmaron su apoyo a la justa lucha bolivariana por el respeto a su estabilidad política, como expresión de la amistad que une a ambas tierras, fomentada en la coincidencia de sus dos mayores líderes, Fidel y Chávez, en el mismo tiempo histórico.

Trujillo Barreto expresó que "es muy especial compartir un momento tan significativo como este en un municipio que cuenta con la totalidad de su cobertura docente. Es nuestro compromiso con la revolución bolivariana, con la historia y futuro de América Latina".

La ministra agradeció la acogida de los docentes del territorio y expresó "que sean Martí y Fidel las principales motivaciones", para seguir defendiendo la educación, como baluarte de nuestro sistema social.