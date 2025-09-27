Clasifican artistas universitarios santiagueros para Festival Nacional

Santiago de Cuba,
Reparan en San Luis vial hacia el poblado de Chile

Nueva contienda mundialista

Recorre ministra de educación centros de interés social en Guamá

Ministro de turismo visita instalaciones en Santiago de Cuba

Evalúa Inés Chapman Waugh sitios de interés social en Santiago de Cuba

Examina Marrero Cruz Programa de Gobierno en Santiago de Cuba

Visita Gubernamental recorre centros vitales de Santiago de Cuba (en desarrollo)

Jóvenes investigadores de universidades cubanas se reúnen en Santiago de Cuba

Se prevén intensas lluvias y tormentas eléctricas en el oriente cubano a partir de hoy

Visita Miguel Díaz-Canel termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba

La histórica y vigente posición de Cuba

Una carta de 110 años es símbolo de historia, fe y nación

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 25 de septiembre de 2025

Rubrican santiagueros apoyo a Venezuela

64SN: Avispas se mantienen en la cima

Intensifican acciones para mitigar efectos de la sequía en Santiago de Cuba

Federación Estudiantil Universitaria en Santiago de Cuba promueve vínculo con la Historia

Periodistas santiagueros debaten el futuro laboral en Cuba

Una dosis de Bombafun para el alma

Recibió Díaz-Canel a líder de Parlamento de Santo Tomé y Príncipe

Inicia en Santiago de Cuba el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito

Aprueban en Santiago de Cuba movimientos de cuadros del Partido en varios municipios y en el Buró Ejecutivo del Comité Provincial

Entregan Premio del Barrio a institución escolar sanluisera

Anuncia ETECSA trabajos técnicos programados en las redes móvil y fija

Termoeléctrica Antonio Maceo continúa enlazada al SEN

Las múltiples caras de la misma violencia

Presidente de la ANAP en Cuba intercambia con productores agrícolas

Termoeléctrica Renté con normalidad tras incendio en planta fuel

Celebró Segundo Frente aniversario 67 del Congreso Campesino en Armas

En cruzada mundial

Clasifican artistas universitarios santiagueros para Festival Nacional

27 September 2025 
Clasifican artistas universitarios santiagueros para Festival Nacional
UO

Las audiciones nacionales para el Festival de Artistas Aficionados de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) -que se efectuará en noviembre próximo en la Universidad de Holguín-, tuvo su capítulo provincial en esta ciudad, donde un tribunal evaluó a los estudiantes que obtuvieron medallas de oro en el Festival Provincial celebrado en junio.

El proceso selectivo se desarrolló este jueves 25 en los teatros de las dos universidades de la provincia. Roger Alejandro Leyva Poblador, Presidente de la FEU en la Universidad de Ciencias Médicas (UCM), explicó la distribución: “En la Universidad de Oriente (UO) sesionó música, locución y audiovisuales y en la UCM, literatura, artes plásticas, danza y teatro”.

Un tribunal integrado por especialistas de siete manifestaciones artísticas, junto a representantes del Ministerio de Educación Superior y del Secretariado Nacional de la FEU, fue el encargado de evaluar las unidades artísticas.

Leyva Poblador destacó que la valoración se basó en “un grupo de requerimientos técnicos que debieron ser limados por los instructores de arte en cada una de las instituciones”, donde también influyó la calidad de la documentación que acredita a los participantes.

El dirigente estudiantil comentó la estrategia de la Organización para apoyar a estos talentos. “Tenemos una amplia estrategia en función de atender a nuestros artistas aficionados (…) desde los conversatorios, los intercambios oportunos con estos, la selección junto con el Ministerio de Cultura y la dirección de casas de cultura en el territorio de instructores de arte que puedan ayudar a nuestros muchachos”, expresó.

Asimismo, señaló la importancia de la “búsqueda de esos recursos materiales que necesitan también para lucir de una manera adecuada”.

Respecto al papel social de estos artistas, Leyva Poblador enfatizó que “son estudiantes, son aficionados como lo dice propiamente la palabra, pero que evidentemente también tocan la vibra de todos los públicos”.

El presidente de la FEU recalcó su participación en “galas, actos culturales que tenemos dentro de la institución y, por supuesto, fuera con actividades culturales en la Plaza de Marte, en el Parque Céspedes, actividades culturales en las comunidades vulnerables y de complejidad social”.

Al referirse a la próxima cita nacional, Roger Alejandro expresó que “será un festival nacional con muchos desafíos, una competencia bastante reñida porque hay mucho talento”.

Finalmente, concluyó que la realización de estos eventos “demuestra de verdad también la valía y la continuidad de nuestra Revolución en función de que se siga defendiendo los espacios de los jóvenes como esos espacios tan importantes en la formación de los que son continuadores de esta obra social”.

M.Sc. Milagros Alonso Pérez

Licenciada en Periodismo. Máster en Estudios de Lengua y Discursos. Graduada de los posgrados de Gestión, Redacción y Publicación de Artículos Científicos en Ciencias Sociales y Humanísticas y de Gestión de Redes Sociales. Profesora Instructora de la Universidad de Oriente. Periodista del Sierra Maestra.

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

