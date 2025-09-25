Agroecología en San Luis adquiere relevancia

Santiago de Cuba,
0
La histórica y vigente posición de Cuba

La histórica y vigente posición de Cuba

0
Una carta de 110 años es símbolo de historia, fe y nación

Una carta de 110 años es símbolo de historia, fe y nación

0
Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 25 de septiembre de 2025

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 25 de septiembre de 2025

0
Rubrican santiagueros apoyo a Venezuela

Rubrican santiagueros apoyo a Venezuela

0
64SN: Avispas se mantienen en la cima

64SN: Avispas se mantienen en la cima

0
Intensifican acciones para mitigar efectos de la sequía en Santiago de Cuba

Intensifican acciones para mitigar efectos de la sequía en Santiago de Cuba

0
Federación Estudiantil Universitaria en Santiago de Cuba promueve vínculo con la Historia

Federación Estudiantil Universitaria en Santiago de Cuba promueve vínculo con la Historia

0
Periodistas santiagueros debaten el futuro laboral en Cuba

Periodistas santiagueros debaten el futuro laboral en Cuba

0
Una dosis de Bombafun para el alma

Una dosis de Bombafun para el alma

0
Recibió Díaz-Canel a líder de Parlamento de Santo Tomé y Príncipe

Recibió Díaz-Canel a líder de Parlamento de Santo Tomé y Príncipe

0
Inicia en Santiago de Cuba el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito

Inicia en Santiago de Cuba el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito

0
Aprueban en Santiago de Cuba movimientos de cuadros del Partido en varios municipios y en el Buró Ejecutivo del Comité Provincial

Aprueban en Santiago de Cuba movimientos de cuadros del Partido en varios municipios y en el Buró Ejecutivo del Comité Provincial

0
Entregan Premio del Barrio a institución escolar sanluisera

Entregan Premio del Barrio a institución escolar sanluisera

0
Anuncia ETECSA trabajos técnicos programados en las redes móvil y fija

Anuncia ETECSA trabajos técnicos programados en las redes móvil y fija

0
Termoeléctrica Antonio Maceo continúa enlazada al SEN

Termoeléctrica Antonio Maceo continúa enlazada al SEN

0
Las múltiples caras de la misma violencia

Las múltiples caras de la misma violencia

0
Presidente de la ANAP en Cuba intercambia con productores agrícolas

Presidente de la ANAP en Cuba intercambia con productores agrícolas

0
Termoeléctrica Renté con normalidad tras incendio en planta fuel

Termoeléctrica Renté con normalidad tras incendio en planta fuel

0
Celebró Segundo Frente aniversario 67 del Congreso Campesino en Armas

Celebró Segundo Frente aniversario 67 del Congreso Campesino en Armas

0
En cruzada mundial

En cruzada mundial

0
Extinguen incendio en Central Eléctrica Fuel Renté sin reportes de heridos

Extinguen incendio en Central Eléctrica Fuel Renté sin reportes de heridos

0
Gana el Gran Premio del 35. “Lloga in memoriam” Iviana Ortiz Mayet, de Radio 8SF, del Segundo Frente

Gana el Gran Premio del 35. “Lloga in memoriam” Iviana Ortiz Mayet, de Radio 8SF, del Segundo Frente

0
Avispas continúan la racha ganadora

Avispas continúan la racha ganadora

0
Proteger los bienes y recursos del Estado es una responsabilidad compartida

Proteger los bienes y recursos del Estado es una responsabilidad compartida

0
Ejecutan obras en redes y sistemas hidráulicos de Santiago de Cuba

Ejecutan obras en redes y sistemas hidráulicos de Santiago de Cuba

0
Universitarios suman esfuerzos a la batalla contra la sequía

Universitarios suman esfuerzos a la batalla contra la sequía

0
Premiarán a los ganadores del 35. Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven “Antonio Lloga in memoriam”

Premiarán a los ganadores del 35. Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven “Antonio Lloga in memoriam”

0
Destacan proyectos innovadores en el Fórum de Ciencia y Técnica de la EMPROY 15

Destacan proyectos innovadores en el Fórum de Ciencia y Técnica de la EMPROY 15

0
Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 19 de septiembre de 2025

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 19 de septiembre de 2025

0
Santiago de Cuba refuerza la lucha contra el VIH

Santiago de Cuba refuerza la lucha contra el VIH

Agroecología en San Luis adquiere relevancia

25 September 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
Agroecología en San Luis adquiere relevancia

El uso de la agroecología en la producción de alimentos marca el camino hacia la soberanía alimentaria del país y en tiempos de crisis económica global, adquiere una relevancia fundamental.

Cada 21 de septiembre se celebra el Día de la Agroecología en el país y aquí, desde la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) se trabaja con el Movimiento Agroecológico De Campesino a Campesino, que se fundamenta en el intercambio y divulgación de experiencias entre agricultores, mediante procesos de comunicación permanente.

El movimiento agroecológico que hoy rectora la ANAP en el municipio está comprometido con el pueblo, y muestra de ello es que en las fincas del territorio se da prioridad con una agricultura sostenible a programas prioritarios del país, como la sustitución de importaciones, el incremento de renglones exportables y el abastecimiento de productos agrícolas frescos y sanos de manera directa al turismo.

Idalmis Sánchez Aguilera, Agroecóloga en sede de la ANAP San Luis reconoció que aquí avanza en el movimiento, hay mas de 1800 fincas, la mayoría en transformación, tenemos más de 25 ya declaradas como Agroecológicas y se prevé este año tener 15 más.

Vital para el movimiento es contar con más de 400 promotores, facilitadores en 32 cooperativas y otro personal que se dedican a enseñar y promover el uso de estas prácticas sustentables.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/e2991fcfd76e56c0eb214f4a9b050a5a.jpg
67 aniversario del Congreso Campesino en Armas
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree