Agroecología en San Luis adquiere relevancia

El uso de la agroecología en la producción de alimentos marca el camino hacia la soberanía alimentaria del país y en tiempos de crisis económica global, adquiere una relevancia fundamental.

Cada 21 de septiembre se celebra el Día de la Agroecología en el país y aquí, desde la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) se trabaja con el Movimiento Agroecológico De Campesino a Campesino, que se fundamenta en el intercambio y divulgación de experiencias entre agricultores, mediante procesos de comunicación permanente.

El movimiento agroecológico que hoy rectora la ANAP en el municipio está comprometido con el pueblo, y muestra de ello es que en las fincas del territorio se da prioridad con una agricultura sostenible a programas prioritarios del país, como la sustitución de importaciones, el incremento de renglones exportables y el abastecimiento de productos agrícolas frescos y sanos de manera directa al turismo.

Idalmis Sánchez Aguilera, Agroecóloga en sede de la ANAP San Luis reconoció que aquí avanza en el movimiento, hay mas de 1800 fincas, la mayoría en transformación, tenemos más de 25 ya declaradas como Agroecológicas y se prevé este año tener 15 más.

Vital para el movimiento es contar con más de 400 promotores, facilitadores en 32 cooperativas y otro personal que se dedican a enseñar y promover el uso de estas prácticas sustentables.