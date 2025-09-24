Apuestan religiosos santiagueros por la paz

Con la premisa martiana de que ´´la paz es el deseo secreto de los corazones y el estado natural del hombre´´, representantes de las diferentes religiones establecidas en nuestro país, asociaciones fraternales e instituciones religiosas; así como personas guiadas por la fe, se dieron cita en la Logia José de la Luz y Caballero, como parte de las actividades que realiza la Plataforma de Diálogo Interreligioso en Santiago de Cuba.

El encuentro fue el espacio idóneo para que los participantes expusieran y compartieran su visión, desde la fe, de la importancia de la paz espiritual, como paso imprescindible para lograr la paz mundial; y el respeto a las libertades de los pueblos y los ciudadanos.

Libia Thaureaux Vives, miembro de la comunidad episcopal San Lucas, compartió que las diferentes fes ´´deben interactuar siempre, como forma de afrontar los retos del presente, y en la búsqueda del crecimiento espiritual´´.

Por su parte, Aldo Arbois Lafita, funcionario del Comité Provincial del Partido que atiende asuntos religiosos, expresó que ´´nuestro Partido y Gobierno acompañan a la Plataforma, en reconocimiento a la importancia de la integración de las diferentes religiones en pos del bienestar colectivo´´.

Respetando el principio fundamental del reconocimiento a las individualidades, los participantes compartieron la idea de que eventos como este son una oportunidad para la reflexión, en medio de las complejidades que enfrenta el mundo contemporáneo, marcado por los conflictos, las guerras, el hambre y la carrera armamentista, que amenazan la estabilidad del orbe.