Apuestan religiosos santiagueros por la paz

Santiago de Cuba,
Rubrican santiagueros apoyo a Venezuela

64SN: Avispas se mantienen en la cima

Intensifican acciones para mitigar efectos de la sequía en Santiago de Cuba

Federación Estudiantil Universitaria en Santiago de Cuba promueve vínculo con la Historia

Periodistas santiagueros debaten el futuro laboral en Cuba

Una dosis de Bombafun para el alma

Recibió Díaz-Canel a líder de Parlamento de Santo Tomé y Príncipe

Inicia en Santiago de Cuba el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito

Aprueban en Santiago de Cuba movimientos de cuadros del Partido en varios municipios y en el Buró Ejecutivo del Comité Provincial

Entregan Premio del Barrio a institución escolar sanluisera

Anuncia ETECSA trabajos técnicos programados en las redes móvil y fija

Termoeléctrica Antonio Maceo continúa enlazada al SEN

Las múltiples caras de la misma violencia

Presidente de la ANAP en Cuba intercambia con productores agrícolas

Termoeléctrica Renté con normalidad tras incendio en planta fuel

Celebró Segundo Frente aniversario 67 del Congreso Campesino en Armas

En cruzada mundial

Extinguen incendio en Central Eléctrica Fuel Renté sin reportes de heridos

Gana el Gran Premio del 35. “Lloga in memoriam” Iviana Ortiz Mayet, de Radio 8SF, del Segundo Frente

Avispas continúan la racha ganadora

Proteger los bienes y recursos del Estado es una responsabilidad compartida

Ejecutan obras en redes y sistemas hidráulicos de Santiago de Cuba

Universitarios suman esfuerzos a la batalla contra la sequía

Premiarán a los ganadores del 35. Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven “Antonio Lloga in memoriam”

Destacan proyectos innovadores en el Fórum de Ciencia y Técnica de la EMPROY 15

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 19 de septiembre de 2025

Santiago de Cuba refuerza la lucha contra el VIH

En Santiago de Cuba certamen nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam

Radiocuba impulsa la televisión digital en Contramaestre con donativo chino de alta tecnología

Ocurre avería eléctrica en subestación Héctor Pavón de Santiago de Cuba

Apuestan religiosos santiagueros por la paz

24 September 2025 Escrito por  Roberto Peña Álvarez
Apuestan religiosos santiagueros por la paz

Con la premisa martiana de que ´´la paz es el deseo secreto de los corazones y el estado natural del hombre´´, representantes de las diferentes religiones establecidas en nuestro país, asociaciones fraternales e instituciones religiosas; así como personas guiadas por la fe, se dieron cita en la Logia José de la Luz y Caballero, como parte de las actividades que realiza la Plataforma de Diálogo Interreligioso en Santiago de Cuba.

El encuentro fue el espacio idóneo para que los participantes expusieran y compartieran su visión, desde la fe, de la importancia de la paz espiritual, como paso imprescindible para lograr la paz mundial; y el respeto a las libertades de los pueblos y los ciudadanos.

Libia Thaureaux Vives, miembro de la comunidad episcopal San Lucas, compartió que las diferentes fes ´´deben interactuar siempre, como forma de afrontar los retos del presente, y en la búsqueda del crecimiento espiritual´´. 

Por su parte, Aldo Arbois Lafita, funcionario del Comité Provincial del Partido que atiende asuntos religiosos, expresó que ´´nuestro Partido y Gobierno acompañan a la Plataforma, en reconocimiento a la importancia de la integración de las diferentes religiones en pos del bienestar colectivo´´.

Respetando el principio fundamental del reconocimiento a las individualidades, los participantes compartieron la idea de que eventos como este son una oportunidad para la reflexión, en medio de las complejidades que enfrenta el mundo contemporáneo, marcado por los conflictos, las guerras, el hambre y la carrera armamentista, que amenazan la estabilidad del orbe.

