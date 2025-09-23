Convocatoria al Concurso Nacional “Tu like por la prevención del embarazo adolescente” en Cuba

Santiago de Cuba,
Una dosis de Bombafun para el alma

Recibió Díaz-Canel a líder de Parlamento de Santo Tomé y Príncipe

Inicia en Santiago de Cuba el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito

Aprueban en Santiago de Cuba movimientos de cuadros del Partido en varios municipios y en el Buró Ejecutivo del Comité Provincial

Entregan Premio del Barrio a institución escolar sanluisera

Anuncia ETECSA trabajos técnicos programados en las redes móvil y fija

Termoeléctrica Antonio Maceo continúa enlazada al SEN

Las múltiples caras de la misma violencia

Presidente de la ANAP en Cuba intercambia con productores agrícolas

Termoeléctrica Renté con normalidad tras incendio en planta fuel

Celebró Segundo Frente aniversario 67 del Congreso Campesino en Armas

En cruzada mundial

Extinguen incendio en Central Eléctrica Fuel Renté sin reportes de heridos

Gana el Gran Premio del 35. “Lloga in memoriam” Iviana Ortiz Mayet, de Radio 8SF, del Segundo Frente

Avispas continúan la racha ganadora

Proteger los bienes y recursos del Estado es una responsabilidad compartida

Ejecutan obras en redes y sistemas hidráulicos de Santiago de Cuba

Universitarios suman esfuerzos a la batalla contra la sequía

Premiarán a los ganadores del 35. Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven “Antonio Lloga in memoriam”

Destacan proyectos innovadores en el Fórum de Ciencia y Técnica de la EMPROY 15

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 19 de septiembre de 2025

Santiago de Cuba refuerza la lucha contra el VIH

En Santiago de Cuba certamen nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam

Radiocuba impulsa la televisión digital en Contramaestre con donativo chino de alta tecnología

Ocurre avería eléctrica en subestación Héctor Pavón de Santiago de Cuba

Desafía carencias Laboratorio de Ortopedia Técnica de Santiago de Cuba

Cuba lamenta fallecimiento de Ricardo Cabrisas Ruiz

Con jornada Cuba-México festejan en Santiago de Cuba aniversario 215 del Grito de Dolores

Santiago de Cuba evaluará gestión local en soberanía alimentaria

Potencian distribución de insumos para la cosecha cafetalera

Convocatoria al Concurso Nacional “Tu like por la prevención del embarazo adolescente” en Cuba

23 September 2025 
Convocatoria al Concurso Nacional “Tu like por la prevención del embarazo adolescente” en Cuba
Tomada de Internet

La Unidad Nacional de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, a través de su Departamento de Prevención, ha lanzado un concurso nacional titulado “Tu like por la prevención del embarazo adolescente”. Esta iniciativa se enmarca en la celebración de la semana de prevención del embarazo adolescente en el Caribe y Latinoamérica, que se lleva a cabo del 16 al 22 de septiembre, así como en el Día Mundial de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, el 26 de septiembre.

El concurso tiene como objetivo fomentar el conocimiento y los comportamientos responsables en adolescentes, promoviendo el autocuidado y la autorresponsabilidad en la prevención del embarazo en edades tempranas. Se espera que los participantes busquen información y compartan sus conocimientos para evitar los embarazos no planificados.

Podrán participar todos los adolescentes de entre 14 y 16 años hasta 29 días, quienes deberán presentar trabajos en formato de Reels. Estos videos deben ilustrar sus planes de vida y cómo toman decisiones informadas sobre sexualidad y autocuidado. La consigna principal es “¿Cuáles son tus sueños? Muéstranos cómo prevenir un embarazo no planeado”. Se les anima a utilizar audio de moda y ser creativos en sus presentaciones.

Además, se aceptarán memes que utilicen el humor para desmitificar creencias erróneas sobre sexualidad y anticoncepción. La creatividad será un valor añadido, pero es fundamental que la información presentada sea correcta. Se premiará al meme más divertido.

Cada trabajo debe incluir el título del concurso y algunos datos del participante: nombre completo, edad, sexo, provincia de residencia y número de teléfono. La promoción del concurso se realizará a través del canal de Telegram “Concursos Prosalud”, así como en las redes sociales de Jóvenes x la Vida y la radio “Progreso”.

La convocatoria estará abierta desde las 8:00 am del 22 hasta las 8:00 pm del 26 de septiembre. Los participantes deberán enviar sus trabajos a la cuenta de Telegram @prevenirembarazo o al número de WhatsApp 5350963694. Un jurado nacional, compuesto por especialistas del Programa Materno Infantil y de Prosalud, evaluará las propuestas. Cada provincia podrá enviar solo un trabajo destacado a nivel nacional.

Los ganadores se anunciarán el 6 de octubre de 2025, coincidiendo con el cierre de la jornada de prevención del embarazo adolescente en Cuba. Los premios incluirán reconocimientos, materiales promocionales y otras sorpresas. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases establecidas, y se requerirá una autorización de los padres o tutores para la exhibición de los trabajos de los menores.

