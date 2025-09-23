Convocatoria al Concurso Nacional “Tu like por la prevención del embarazo adolescente” en Cuba

La Unidad Nacional de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, a través de su Departamento de Prevención, ha lanzado un concurso nacional titulado “Tu like por la prevención del embarazo adolescente”. Esta iniciativa se enmarca en la celebración de la semana de prevención del embarazo adolescente en el Caribe y Latinoamérica, que se lleva a cabo del 16 al 22 de septiembre, así como en el Día Mundial de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, el 26 de septiembre.

El concurso tiene como objetivo fomentar el conocimiento y los comportamientos responsables en adolescentes, promoviendo el autocuidado y la autorresponsabilidad en la prevención del embarazo en edades tempranas. Se espera que los participantes busquen información y compartan sus conocimientos para evitar los embarazos no planificados.

Podrán participar todos los adolescentes de entre 14 y 16 años hasta 29 días, quienes deberán presentar trabajos en formato de Reels. Estos videos deben ilustrar sus planes de vida y cómo toman decisiones informadas sobre sexualidad y autocuidado. La consigna principal es “¿Cuáles son tus sueños? Muéstranos cómo prevenir un embarazo no planeado”. Se les anima a utilizar audio de moda y ser creativos en sus presentaciones.

Además, se aceptarán memes que utilicen el humor para desmitificar creencias erróneas sobre sexualidad y anticoncepción. La creatividad será un valor añadido, pero es fundamental que la información presentada sea correcta. Se premiará al meme más divertido.

Cada trabajo debe incluir el título del concurso y algunos datos del participante: nombre completo, edad, sexo, provincia de residencia y número de teléfono. La promoción del concurso se realizará a través del canal de Telegram “Concursos Prosalud”, así como en las redes sociales de Jóvenes x la Vida y la radio “Progreso”.

La convocatoria estará abierta desde las 8:00 am del 22 hasta las 8:00 pm del 26 de septiembre. Los participantes deberán enviar sus trabajos a la cuenta de Telegram @prevenirembarazo o al número de WhatsApp 5350963694. Un jurado nacional, compuesto por especialistas del Programa Materno Infantil y de Prosalud, evaluará las propuestas. Cada provincia podrá enviar solo un trabajo destacado a nivel nacional.

Los ganadores se anunciarán el 6 de octubre de 2025, coincidiendo con el cierre de la jornada de prevención del embarazo adolescente en Cuba. Los premios incluirán reconocimientos, materiales promocionales y otras sorpresas. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases establecidas, y se requerirá una autorización de los padres o tutores para la exhibición de los trabajos de los menores.