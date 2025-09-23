Campesinos sanluiseros saludan aniversario 65 de su organización con mejores resultados

Aumentar los niveles productivos, con el objetivo de contribuir a la alimentación del pueblo, a la sustitución de importaciones y al crecimiento de los renglones exportables, constituyen tareas inmediatas del campesinado sanluisero, teniendo en cuenta la compleja coyuntura del país con los portadores energéticos.

Los hombres y mujeres del campo, impulsan a la par de la producción de alimentos y las tareas en la zafra cafetalera y los preparativos de la azucarera, el cumplimiento del plan de ingresos de la organización por los asociados y cooperativas.

Además, la organización campesina en San Luis impulsa el completamiento y remozamiento de la infraestructura en cada cooperativa y las instalaciones sociales y de servicios enclavadas en las comunidades campesinas, en saludo al aniversario 65 de la creación de la organización campesina, a celebrarse en mayo de 2026.