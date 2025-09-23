Campesinos sanluiseros saludan aniversario 65 de su organización con mejores resultados

Santiago de Cuba,
Una dosis de Bombafun para el alma

Recibió Díaz-Canel a líder de Parlamento de Santo Tomé y Príncipe

Inicia en Santiago de Cuba el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito

Aprueban en Santiago de Cuba movimientos de cuadros del Partido en varios municipios y en el Buró Ejecutivo del Comité Provincial

Entregan Premio del Barrio a institución escolar sanluisera

Anuncia ETECSA trabajos técnicos programados en las redes móvil y fija

Termoeléctrica Antonio Maceo continúa enlazada al SEN

Las múltiples caras de la misma violencia

Presidente de la ANAP en Cuba intercambia con productores agrícolas

Termoeléctrica Renté con normalidad tras incendio en planta fuel

Celebró Segundo Frente aniversario 67 del Congreso Campesino en Armas

En cruzada mundial

Extinguen incendio en Central Eléctrica Fuel Renté sin reportes de heridos

Gana el Gran Premio del 35. “Lloga in memoriam” Iviana Ortiz Mayet, de Radio 8SF, del Segundo Frente

Avispas continúan la racha ganadora

Proteger los bienes y recursos del Estado es una responsabilidad compartida

Ejecutan obras en redes y sistemas hidráulicos de Santiago de Cuba

Universitarios suman esfuerzos a la batalla contra la sequía

Premiarán a los ganadores del 35. Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven “Antonio Lloga in memoriam”

Destacan proyectos innovadores en el Fórum de Ciencia y Técnica de la EMPROY 15

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 19 de septiembre de 2025

Santiago de Cuba refuerza la lucha contra el VIH

En Santiago de Cuba certamen nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam

Radiocuba impulsa la televisión digital en Contramaestre con donativo chino de alta tecnología

Ocurre avería eléctrica en subestación Héctor Pavón de Santiago de Cuba

Desafía carencias Laboratorio de Ortopedia Técnica de Santiago de Cuba

Cuba lamenta fallecimiento de Ricardo Cabrisas Ruiz

Con jornada Cuba-México festejan en Santiago de Cuba aniversario 215 del Grito de Dolores

Santiago de Cuba evaluará gestión local en soberanía alimentaria

Potencian distribución de insumos para la cosecha cafetalera

Campesinos sanluiseros saludan aniversario 65 de su organización con mejores resultados

23 September 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
Campesinos sanluiseros saludan aniversario 65 de su organización con mejores resultados

Aumentar los niveles productivos, con el objetivo de contribuir a la alimentación del pueblo, a la sustitución de importaciones y al crecimiento de los renglones exportables, constituyen tareas inmediatas del campesinado sanluisero, teniendo en cuenta la compleja coyuntura del país con los portadores energéticos.

Los hombres y mujeres del campo, impulsan a la par de la producción de alimentos y las tareas en la zafra cafetalera y los preparativos de la azucarera, el cumplimiento del plan de ingresos de la organización por los asociados y cooperativas.

Además, la organización campesina en San Luis impulsa el completamiento y remozamiento de la infraestructura en cada cooperativa y las instalaciones sociales y de servicios enclavadas en las comunidades campesinas, en saludo al aniversario 65 de la creación de la organización campesina, a celebrarse en mayo de 2026.

