Campesinos sanluiseros saludan aniversario 65 de su organización con mejores resultados

Los hombres y mujeres del campo, impulsan a la par de la producción de alimentos y las tareas en la zafra cafetalera y los preparativos de la azucarera, el cumplimiento del plan de ingresos de la organización por los asociados y cooperativas.
Además, la organización campesina en San Luis impulsa el completamiento y remozamiento de la infraestructura en cada cooperativa y las instalaciones sociales y de servicios enclavadas en las comunidades campesinas, en saludo al aniversario 65 de la creación de la organización campesina, a celebrarse en mayo de 2026.