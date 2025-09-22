Empresa Eléctrica anuncia trabajos de mantenimiento y tiro de fibra óptica en la Línea 110 kv

Santiago de Cuba,
Aprueban en Santiago de Cuba movimientos de cuadros del Partido en varios municipios y en el Buró Ejecutivo del Comité Provincial

Entregan Premio del Barrio a institución escolar sanluisera

Anuncia ETECSA trabajos técnicos programados en las redes móvil y fija

Termoeléctrica Antonio Maceo continúa enlazada al SEN

Las múltiples caras de la misma violencia

Presidente de la ANAP en Cuba intercambia con productores agrícolas

Termoeléctrica Renté con normalidad tras incendio en planta fuel

Celebró Segundo Frente aniversario 67 del Congreso Campesino en Armas

En cruzada mundial

Extinguen incendio en Central Eléctrica Fuel Renté sin reportes de heridos

Gana el Gran Premio del 35. “Lloga in memoriam” Iviana Ortiz Mayet, de Radio 8SF, del Segundo Frente

Avispas continúan la racha ganadora

Proteger los bienes y recursos del Estado es una responsabilidad compartida

Ejecutan obras en redes y sistemas hidráulicos de Santiago de Cuba

Universitarios suman esfuerzos a la batalla contra la sequía

Premiarán a los ganadores del 35. Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven “Antonio Lloga in memoriam”

Destacan proyectos innovadores en el Fórum de Ciencia y Técnica de la EMPROY 15

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 19 de septiembre de 2025

Santiago de Cuba refuerza la lucha contra el VIH

En Santiago de Cuba certamen nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam

Radiocuba impulsa la televisión digital en Contramaestre con donativo chino de alta tecnología

Ocurre avería eléctrica en subestación Héctor Pavón de Santiago de Cuba

Desafía carencias Laboratorio de Ortopedia Técnica de Santiago de Cuba

Cuba lamenta fallecimiento de Ricardo Cabrisas Ruiz

Con jornada Cuba-México festejan en Santiago de Cuba aniversario 215 del Grito de Dolores

Santiago de Cuba evaluará gestión local en soberanía alimentaria

Potencian distribución de insumos para la cosecha cafetalera

Implementan estrategia para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

¿Ha desaparecido la caballerosidad?

Se alista Santiago de Cuba para el evento de la Radio Joven más antiguo de Cuba

Empresa Eléctrica anuncia trabajos de mantenimiento y tiro de fibra óptica en la Línea 110 kv

22 September 2025 Escrito por  Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba
Atendiendo a una de las funciones y objeto social de la Empresa Eléctrica Santiago de Cuba de construir y mantener líneas aéreas y soterradas, así como la constante mejora en la entrega de la energía eléctrica a la distribución, le comunicamos a nuestros clientes la necesidad de afectar el servicio eléctrico en los circuitos de distribución siguientes: circuito 12, 13, San Juan, Línea 5980.

Se verá afectado el servicio el día 23/09/2025 en el horario de 8:00am a 5:00pm por una Vía Libre

?Cto 13: Desde la Subestación Santiago del Este hasta la cuchilla 71 en Bravo Correoso y 4ta de Santa Bárbara desde las 8:30 am hasta las 5:00 pm.

?Se afecta San Juan, Alta Vista, Altos 30 de Noviembre y parte de Santa Bárbara.

?Cto 12: desde la Subestación Santiago del Este hasta calle 10 y pasaje 2 de Santa Bárbara de 8:30 am a 5:00 pm.Se afectará también Santa Bárbara, Policlínico 30 de Noviembre, escuela Camilitos y Geocuba.

?Cto San Juan: a partir de la cuchilla 440, Bombeo Santa Elena, Bombeo Campo de Tiro, Jardín; desde las 8:00 am a 4:00pm.

?Línea 5980: desde la Subestación San Juan hasta Pavón, se afecta Fábrica de Suero Parenteral, desde las 8:00 am a 5:00pm.

Cualquier duda o inquietud puede llamar al Centro de Atención Telefónica 188 88. Ofrecemos disculpas por las molestias que pudiéramos ocasionar.

0

