Empresa Eléctrica anuncia trabajos de mantenimiento y tiro de fibra óptica en la Línea 110 kv

Atendiendo a una de las funciones y objeto social de la Empresa Eléctrica Santiago de Cuba de construir y mantener líneas aéreas y soterradas, así como la constante mejora en la entrega de la energía eléctrica a la distribución, le comunicamos a nuestros clientes la necesidad de afectar el servicio eléctrico en los circuitos de distribución siguientes: circuito 12, 13, San Juan, Línea 5980.

Se verá afectado el servicio el día 23/09/2025 en el horario de 8:00am a 5:00pm por una Vía Libre

?Cto 13: Desde la Subestación Santiago del Este hasta la cuchilla 71 en Bravo Correoso y 4ta de Santa Bárbara desde las 8:30 am hasta las 5:00 pm.

?Se afecta San Juan, Alta Vista, Altos 30 de Noviembre y parte de Santa Bárbara.



?Cto 12: desde la Subestación Santiago del Este hasta calle 10 y pasaje 2 de Santa Bárbara de 8:30 am a 5:00 pm.Se afectará también Santa Bárbara, Policlínico 30 de Noviembre, escuela Camilitos y Geocuba.

?Cto San Juan: a partir de la cuchilla 440, Bombeo Santa Elena, Bombeo Campo de Tiro, Jardín; desde las 8:00 am a 4:00pm.

?Línea 5980: desde la Subestación San Juan hasta Pavón, se afecta Fábrica de Suero Parenteral, desde las 8:00 am a 5:00pm.

Cualquier duda o inquietud puede llamar al Centro de Atención Telefónica 188 88. Ofrecemos disculpas por las molestias que pudiéramos ocasionar.