Autoridades evalúan estrategias para mitigar sequía en Santiago

En reunión del Grupo Temporal de Trabajo para enfrentar el impacto de la sequía, el General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, destacó la urgencia de fortalecer la infraestructura hidráulica y diseñar estrategias sostenidas que permitan enfrentar los efectos del déficit de precipitaciones en el oriente del país.

Durante el encuentro se informó que más de 400 mil personas en 59 comunidades, distribuidas en cuatro municipios del territorio, se encuentran afectadas por la escasez de agua, lo que constituye una de las situaciones hidrológicas más complejas registradas en la provincia desde 2014.

Entre las acciones inmediatas a realizar para paliar la situación, las autoridades del territorio precisaron: la rehabilitación de la estación de bombeo Campo de Tiro, y la recuperación de las plantas potabilizadoras Quintero 1 y 2, esenciales para el tratamiento y distribución del agua en el municipio cabecera.

Además indicaron la reactivación de sistemas de abasto propios en entidades estatales, con el objetivo de liberar presión sobre las fuentes principales y garantizar el servicio a la población.

El General Pardo Guerra subrayó que se trabaja en la elaboración de un plan de enfrentamiento para los períodos 2025–2026 y 2026–2027, que permita a los territorios presentar sus necesidades de recursos con claridad y anticipación.

Estamos en plena temporada ciclónica y no ha llovido, eso intensifica la sequía en las zonas orientales; necesitamos que cada territorio diga: tengo esta situación, vamos a hacer esto, y necesitamos tales recursos, esa es la base para actuar con efectividad, expresó.

La reunión contó con la participación del presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, y directivos del sector, quienes coincidieron en que la respuesta debe ser técnica, organizada y ajustada a las condiciones reales de cada comunidad.