Autoridades evalúan estrategias para mitigar sequía en Santiago

Santiago de Cuba,
Entregan Premio del Barrio a institución escolar sanluisera

Anuncia ETECSA trabajos técnicos programados en las redes móvil y fija

Termoeléctrica Antonio Maceo continúa enlazada al SEN

Las múltiples caras de la misma violencia

Presidente de la ANAP en Cuba intercambia con productores agrícolas

Termoeléctrica Renté con normalidad tras incendio en planta fuel

Celebró Segundo Frente aniversario 67 del Congreso Campesino en Armas

En cruzada mundial

Extinguen incendio en Central Eléctrica Fuel Renté sin reportes de heridos

Gana el Gran Premio del 35. “Lloga in memoriam” Iviana Ortiz Mayet, de Radio 8SF, del Segundo Frente

Avispas continúan la racha ganadora

Proteger los bienes y recursos del Estado es una responsabilidad compartida

Ejecutan obras en redes y sistemas hidráulicos de Santiago de Cuba

Universitarios suman esfuerzos a la batalla contra la sequía

Premiarán a los ganadores del 35. Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven “Antonio Lloga in memoriam”

Destacan proyectos innovadores en el Fórum de Ciencia y Técnica de la EMPROY 15

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 19 de septiembre de 2025

Santiago de Cuba refuerza la lucha contra el VIH

En Santiago de Cuba certamen nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam

Radiocuba impulsa la televisión digital en Contramaestre con donativo chino de alta tecnología

Ocurre avería eléctrica en subestación Héctor Pavón de Santiago de Cuba

Desafía carencias Laboratorio de Ortopedia Técnica de Santiago de Cuba

Cuba lamenta fallecimiento de Ricardo Cabrisas Ruiz

Con jornada Cuba-México festejan en Santiago de Cuba aniversario 215 del Grito de Dolores

Santiago de Cuba evaluará gestión local en soberanía alimentaria

Potencian distribución de insumos para la cosecha cafetalera

Implementan estrategia para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

¿Ha desaparecido la caballerosidad?

Se alista Santiago de Cuba para el evento de la Radio Joven más antiguo de Cuba

Avispas vs Vegueros, un duelo de nocauts

Autoridades evalúan estrategias para mitigar sequía en Santiago

22 September 2025 Escrito por  ACN
Autoridades evalúan estrategias para mitigar sequía en Santiago

En reunión del Grupo Temporal de Trabajo para enfrentar el impacto de la sequía, el General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, destacó la urgencia de fortalecer la infraestructura hidráulica y diseñar estrategias sostenidas que permitan enfrentar los efectos del déficit de precipitaciones en el oriente del país.

Durante el encuentro se informó que más de 400 mil personas en 59 comunidades, distribuidas en cuatro municipios del territorio, se encuentran afectadas por la escasez de agua, lo que constituye una de las situaciones hidrológicas más complejas registradas en la provincia desde 2014.

Entre las acciones inmediatas a realizar para paliar la situación, las autoridades del territorio precisaron: la rehabilitación de la estación de bombeo Campo de Tiro, y la recuperación de las plantas potabilizadoras Quintero 1 y 2, esenciales para el tratamiento y distribución del agua en el municipio cabecera.

Además indicaron la reactivación de sistemas de abasto propios en entidades estatales, con el objetivo de liberar presión sobre las fuentes principales y garantizar el servicio a la población.

El General Pardo Guerra subrayó que se trabaja en la elaboración de un plan de enfrentamiento para los períodos 2025–2026 y 2026–2027, que permita a los territorios presentar sus necesidades de recursos con claridad y anticipación.

Estamos en plena temporada ciclónica y no ha llovido, eso intensifica la sequía en las zonas orientales; necesitamos que cada territorio diga: tengo esta situación, vamos a hacer esto, y necesitamos tales recursos, esa es la base para actuar con efectividad, expresó.

La reunión contó con la participación del presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, y directivos del sector, quienes coincidieron en que la respuesta debe ser técnica, organizada y ajustada a las condiciones reales de cada comunidad.

