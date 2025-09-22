Marcha construcción de Parque Solar Rafael Reyes en San Luis

Santiago de Cuba,
Presidente de la ANAP en Cuba intercambia con productores agrícolas

Termoeléctrica Renté con normalidad tras incendio en planta fuel

Celebró Segundo Frente aniversario 67 del Congreso Campesino en Armas

En cruzada mundial

Extinguen incendio en Central Eléctrica Fuel Renté sin reportes de heridos

Gana el Gran Premio del 35. “Lloga in memoriam” Iviana Ortiz Mayet, de Radio 8SF, del Segundo Frente

Avispas continúan la racha ganadora

Proteger los bienes y recursos del Estado es una responsabilidad compartida

Ejecutan obras en redes y sistemas hidráulicos de Santiago de Cuba

Universitarios suman esfuerzos a la batalla contra la sequía

Premiarán a los ganadores del 35. Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven “Antonio Lloga in memoriam”

Destacan proyectos innovadores en el Fórum de Ciencia y Técnica de la EMPROY 15

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 19 de septiembre de 2025

Santiago de Cuba refuerza la lucha contra el VIH

En Santiago de Cuba certamen nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam

Radiocuba impulsa la televisión digital en Contramaestre con donativo chino de alta tecnología

Ocurre avería eléctrica en subestación Héctor Pavón de Santiago de Cuba

Desafía carencias Laboratorio de Ortopedia Técnica de Santiago de Cuba

Cuba lamenta fallecimiento de Ricardo Cabrisas Ruiz

Con jornada Cuba-México festejan en Santiago de Cuba aniversario 215 del Grito de Dolores

Santiago de Cuba evaluará gestión local en soberanía alimentaria

Potencian distribución de insumos para la cosecha cafetalera

Implementan estrategia para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

¿Ha desaparecido la caballerosidad?

Se alista Santiago de Cuba para el evento de la Radio Joven más antiguo de Cuba

Avispas vs Vegueros, un duelo de nocauts

Evalúan acciones para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

Emisora Triple M Oriental se coronó con el Premio del Barrio

Escuela Interarmas José Maceo :Baluarte en la defensa de la Patria

Un día inolvidable para la Educación Cubana

Marcha construcción de Parque Solar Rafael Reyes en San Luis

22 September 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
Marcha construcción de Parque Solar Rafael Reyes en San Luis

Con un cronograma eficiente, acompañado sistemáticamente por las principales autoridades locales y provinciales, marcha en San Luis la construcción del parque solar Rafael Reyes, previsto a concluirse en noviembre venidero.

La construcción del Parque Solar Fotovoltaico Rafael Reyes de San Luis lo ejecutan varias empresas, las ECOING 11 y 24 de Santiago de Cuba, entre otras.

El parque que será uno de los 55 previstos a construir en todo el país durante el año en curso, entregará al Sistema Eléctrico Nacional 21.8 MG.

El montaje del equipamiento técnico, construcción de garitas, zanjas, ocupan las labores del personal que construye y que recibe apoyo de muchos pobladores en jornadas voluntarias para mantener las áreas libres de enyerbamiento.

