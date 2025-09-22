Marcha construcción de Parque Solar Rafael Reyes en San Luis

Con un cronograma eficiente, acompañado sistemáticamente por las principales autoridades locales y provinciales, marcha en San Luis la construcción del parque solar Rafael Reyes, previsto a concluirse en noviembre venidero.

La construcción del Parque Solar Fotovoltaico Rafael Reyes de San Luis lo ejecutan varias empresas, las ECOING 11 y 24 de Santiago de Cuba, entre otras.

El parque que será uno de los 55 previstos a construir en todo el país durante el año en curso, entregará al Sistema Eléctrico Nacional 21.8 MG.

El montaje del equipamiento técnico, construcción de garitas, zanjas, ocupan las labores del personal que construye y que recibe apoyo de muchos pobladores en jornadas voluntarias para mantener las áreas libres de enyerbamiento.