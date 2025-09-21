Comenzó en Santiago de Cuba Ejercicio de fiscalización al Minjus

Santiago de Cuba,
En cruzada mundial

Extinguen incendio en Central Eléctrica Fuel Renté sin reportes de heridos

Gana el Gran Premio del 35. “Lloga in memoriam” Iviana Ortiz Mayet, de Radio 8SF, del Segundo Frente

Avispas continúan la racha ganadora

Proteger los bienes y recursos del Estado es una responsabilidad compartida

Ejecutan obras en redes y sistemas hidráulicos de Santiago de Cuba

Universitarios suman esfuerzos a la batalla contra la sequía

Premiarán a los ganadores del 35. Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven “Antonio Lloga in memoriam”

Destacan proyectos innovadores en el Fórum de Ciencia y Técnica de la EMPROY 15

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 19 de septiembre de 2025

Santiago de Cuba refuerza la lucha contra el VIH

En Santiago de Cuba certamen nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam

Radiocuba impulsa la televisión digital en Contramaestre con donativo chino de alta tecnología

Ocurre avería eléctrica en subestación Héctor Pavón de Santiago de Cuba

Desafía carencias Laboratorio de Ortopedia Técnica de Santiago de Cuba

Cuba lamenta fallecimiento de Ricardo Cabrisas Ruiz

Con jornada Cuba-México festejan en Santiago de Cuba aniversario 215 del Grito de Dolores

Santiago de Cuba evaluará gestión local en soberanía alimentaria

Potencian distribución de insumos para la cosecha cafetalera

Implementan estrategia para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

¿Ha desaparecido la caballerosidad?

Se alista Santiago de Cuba para el evento de la Radio Joven más antiguo de Cuba

Avispas vs Vegueros, un duelo de nocauts

Evalúan acciones para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

Emisora Triple M Oriental se coronó con el Premio del Barrio

Escuela Interarmas José Maceo :Baluarte en la defensa de la Patria

Un día inolvidable para la Educación Cubana

Inició la Universidad de Oriente las consultas del Anteproyecto del Código de Trabajo

Servicios de Taxi Santiago: entre la renovación y el cumplimiento

Mary: entre el adiós y la bienvenida

Comenzó en Santiago de Cuba Ejercicio de fiscalización al Minjus

21 September 2025 Escrito por  Teleturquino
Comenzó en Santiago de Cuba Ejercicio de fiscalización al Minjus

Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular desarrollan un Ejercicio de fiscalización al Ministerio de Justicia (Minjus) en el país, proceso que concluirá el 24 de octubre en la provincia de Santiago de Cuba.

En la sede de la Dirección Provincial de Justicia en esta provincia se recibió al equipo que realizará este proceso en la región oriental.

Daysi Bárbara López Saucedo, diputada de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y coordinadora del equipo en esta área geográfica, en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias explicó que el objetivo es observar el cumplimiento de las funciones requeridas, el encargo estatal del Minjus, con apego a la legalidad.

Para ello, dijo, se designó un equipo de diputados a nivel de país, para evaluar la amplia gama de servicios prestados a la población, como notaría, registro civil, de la propiedad y mercantil, además de la actividad de asesoramiento jurídico.

La también directora de la Empresa Provincial Servicios Legales en la provincia de Holguín precisó que las supervisiones tienen entre las prioridades, velar que se cumpla lo establecido en materia de atención a la población, a los derechos de los ciudadanos, y el intercambio con los santiagueros acerca del funcionamiento de esta institución.

El Ministerio de Justicia tiene una actividad de avanzada en todo lo relacionado con transformación digital, pero en medio de la compleja situación energética se ha atrasado la meta, por eso, precisó López Saucedo, la incorporación de la digitalización en algunos trámites legales, que ya en otras provincias se implementan, será otro de los objetivos de esta fiscalización, en aras de aprovechar las bondades de las tecnologías, de acceder y acercar los servicios a la población de una manera más desarrollada y moderna.

En Santiago de Cuba este ejercicio evaluará el cumplimiento de las funciones requeridas por cada área apegado a la legalidad, y permitirá realizar las recomendaciones y las sugerencias necesarias para perfeccionar la actividad de este órgano jurídico como sugerencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

 

