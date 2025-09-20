Santiagueros ratifican apoyo a Venezuela

Tras la declaración del Gobierno Revolucionario que denuncia el aumento de las agresiones a la hermana República Bolivariana de Venezuela, no pocos santiagueros han manifestado su respaldo a la causa y su anhelo por la paz en la región.

Así aconteció en la sede de la Delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap), desde donde se convocó a la recogida de firmas en apoyo a Venezuela y en contra de las amenazas de agresión militar de Estados Unidos.

Además del Icap, las organizaciones políticas, de masas y sociales en la provincia han hecho suya la convocatoria y, durante la semana que concluye, así como en las jornadas por venir, serán miles los jóvenes, estudiantes, cederistas y federadas; también los trabajadores, campesinos, combatientes e intelectuales, quienes suscribirán su respaldo a la nación de Simón Bolívar y Hugo Chávez.