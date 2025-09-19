Extienden uso de tracción animal en fincas sanluiseras

Santiago de Cuba,
Destacan proyectos innovadores en el Fórum de Ciencia y Técnica de la EMPROY 15

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 19 de septiembre de 2025

Santiago de Cuba refuerza la lucha contra el VIH

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 18 de septiembre de 2025

En Santiago de Cuba certamen nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam

Radiocuba impulsa la televisión digital en Contramaestre con donativo chino de alta tecnología

Ocurre avería eléctrica en subestación Héctor Pavón de Santiago de Cuba

Desafía carencias Laboratorio de Ortopedia Técnica de Santiago de Cuba

Cuba lamenta fallecimiento de Ricardo Cabrisas Ruiz

Con jornada Cuba-México festejan en Santiago de Cuba aniversario 215 del Grito de Dolores

Santiago de Cuba evaluará gestión local en soberanía alimentaria

Potencian distribución de insumos para la cosecha cafetalera

Implementan estrategia para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

¿Ha desaparecido la caballerosidad?

Se alista Santiago de Cuba para el evento de la Radio Joven más antiguo de Cuba

Avispas vs Vegueros, un duelo de nocauts

Evalúan acciones para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

Emisora Triple M Oriental se coronó con el Premio del Barrio

Escuela Interarmas José Maceo :Baluarte en la defensa de la Patria

Un día inolvidable para la Educación Cubana

Inició la Universidad de Oriente las consultas del Anteproyecto del Código de Trabajo

Servicios de Taxi Santiago: entre la renovación y el cumplimiento

Mary: entre el adiós y la bienvenida

Se recuperan, paulatinamente, capacidades de generación en Santiago de Cuba

Se suma la Universidad de Oriente a las actividades por el Centenario del natalicio de Fidel

Santiago de Cuba ha garantizado los servicios vitales para el territorio

Informan restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional

Actualización del restablecimiento de SEN

Almeida, ¡siempre presente!

Se mantienen las medidas de contingencia ante desconexión del SEN

Extienden uso de tracción animal en fincas sanluiseras

19 September 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
Extienden uso de tracción animal en fincas sanluiseras

En la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Gustavo Moll, de esta localidad, se generaliza el uso de la tracción animal en labores de la agricultura como alternativa ante el déficit de portadores energéticos.

Aunque esta noble práctica se venía realizando en muchas de las áreas dedicadas a la producción de alimentos, hoy es un hecho su generalización debido a la carencia de combustibles.

En esencia, utilizan los bueyes en la preparación de tierra en las diversas fincas de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Gustavo Moll.

Por eso, para sus campesinos, son retos inmediatos: aumentar la doma de bueyes para incrementar la tracción animal en el menor tiempo posible y, de esta forma, contribuir en el propósito de los santiagueros de aumentar los alimentos con destino a la población.

