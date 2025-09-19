Extienden uso de tracción animal en fincas sanluiseras

En la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Gustavo Moll, de esta localidad, se generaliza el uso de la tracción animal en labores de la agricultura como alternativa ante el déficit de portadores energéticos.

Aunque esta noble práctica se venía realizando en muchas de las áreas dedicadas a la producción de alimentos, hoy es un hecho su generalización debido a la carencia de combustibles.

En esencia, utilizan los bueyes en la preparación de tierra en las diversas fincas de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Gustavo Moll.

Por eso, para sus campesinos, son retos inmediatos: aumentar la doma de bueyes para incrementar la tracción animal en el menor tiempo posible y, de esta forma, contribuir en el propósito de los santiagueros de aumentar los alimentos con destino a la población.