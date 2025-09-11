Santiago de Cuba,
Santiago de Cuba honra al Comandante Juan Almeida Bosque

11 September 2025 
Santiago de Cuba honra al Comandante Juan Almeida Bosque
Orlando Guimerá

En plena Sierra Maestra, donde se ubica el pueblo del Cruce de los Baños, una muchedumbre peregrinó hasta la cima de la loma La Esperanza con la convicción de que "aquí no se rinde nadie", para homenajear al Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque -a propósito del aniversario 16 de su muerte-, en el Mausoleo del III Frente Oriental Dr Mario Muñoz Monroy, del que fue jefe y fundador.

Entre las melodías de las composiciones del también Héroe de la República, estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, de Contramaestre, colocaron ante su tumba cuatro ofrendas florales: la enviada por su jefe y entrañable amigo, el Líder de la Revolución General de Ejército Raúl Castro Ruz; del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; del Presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; y la que se deposita en nombre del pueblo de Cuba, al que Almeida consagró su vida.

IMG 20250911 WA0017

"Su legado no se limita a las victorias en el campo de batalla (...) Nos enseñó que la lucha por la justicia es un camino difícil", dijo ante la muchedumbre la joven tercerfrentense Gladisleidis Mendoza Rodríguez, quien ratificó el compromiso de continuar el legado de Almeida Bosque, "ejemplo para todos los cubanos".

El acto y ceremonia militar estuvo encabezado por el miembro del Comité Central del Partido y Jefe del Ejército Oriental, General de División Eugenio Rabilero Aguilera; la miembro del Buró del Comité Provincial del Partido, Annia Poblador Serguera, así como otras autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y del municipio de Tercer Frente.

 IMG 20250911 WA0013

 IMG 20250911 WA0012

 

IMG 20250911 WA0018

 

Luis Alberto Portuondo Ortega

cache/resized/ee8739003490987d10b9f137e9628dfb.jpg
