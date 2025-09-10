Santiago de Cuba,
'Felton' por recuperar los parámetros de eficiencia

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 10 de septiembre de 2025

Algunas novedades del anteproyecto del Código de Trabajo

Diablillos alcanzaron subtítulo en Liga Nacional de Futsal

Los Comités de Defensa de la Revolución festejan su día en Santiago de Cuba

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 9 de septiembre de 2025

Inició consulta del anteproyecto del Código de Trabajo en Santiago de Cuba

Envía Presidente cubano mensaje de condolencias

Joven Club en Santiago de Cuba: 38 años al servicio del pueblo

Un legado que no es «cosa del pasado»

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional

Santiago de Cuba sincronizada al Sistema Eléctrico Nacional

Sierra Maestra tendrá siempre el reto de

El agua se agota en Santiago de Cuba

Nuestro SIERRA MAESTRA

¡A luchar por el título!

Revolución: convertir la adversidad en valor

Recorrió Primer Ministro sitios de interés económico-social

68 años de grandiosas pequeñas historias

Alerta pediátrica contra la automedicación

Evoluciona satisfactoriamente paciente pediátrico trasladado de urgencia en Santiago de Cuba

Visitó Morales Ojeda la Central Termoeléctrica Antonio Maceo

A buen ritmo, ejecución del parque Solar Fotovoltaico Rafael Reyes

Avispas con buen arranque

Aeropuerto Internacional Antonio Maceo: una puerta con mundo

Estamos “Juntos por el Café”

Benny y Pancho...dos voces eternas

64SN: Avispas debutaron por todo lo alto

Universidad de Oriente realiza acto de inicio de curso

Sufre quemaduras operador de

Radio Triple M reconocida con el Premio del Barrio

10 September 2025 Escrito por  Teleturquino
Radio Triple M reconocida con el Premio del Barrio

En el municipio Tercer Frente, en la Sierra Maestra, los trabajadores de Radio Triple M no solo manejan micrófonos, grabadoras y sonidos, son un colectivo que trasciende la técnica y se convierte en referencia viva de la información diaria, como una panorámica precisa que nadie dibuja con tanta fidelidad en el éter como ellos.

 Esa cercanía que han construido con su gente fue la razón por la que el Secretariado Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) les otorgó el Premio del Barrio, un reconocimiento que llega a quienes, día tras día, ponen corazón y entrega, demostrando que amar a la patria también es servirla y cuidarla, como hacen los hijos agradecidos por todo lo recibido.

Son más de 30 años acompañando a los campesinos de estas montañas, escuchando y contando las historias que ellos mismos protagonizan, y con ellos han compartido hasta el “dulce” dolor del picazo de las hormigas en el cuello mojado por el rocío del cafetal y el sudor del trabajo, y han aprendido junto a ellos que siempre hay más motivos para celebrar la vida que razones para sufrirla; también han sabido regalar momentos de recreo y alegría, haciendo de cada encuentro un instante que queda en la memoria.

Estos realizadores son hombres y mujeres sencillos, nacidos y formados en el rigor de esas mismas lomas donde, en 1958, se levantó y triunfó el Tercer Frente guerrillero bajo el mando de Juan Almeida Bosque; montañas que aún guardan el eco de la gesta y acogen a los campesinos entre cafetales y arroyos, con quienes la radio comparte faenas, fiestas y silencios y, con la fuerza de la memoria y la sencillez de la vida diaria, recuerdan que la dignidad se defiende juntos, con amor y con unidad.

Radio Triple M, que fue reconocida con el Premio del Barrio, no es solo una emisora; es un corazón que late por su gente y que en cada palabra al aire lleva el eco de la Sierra, el sudor y la humedad agradecida de los cafetales, y la certeza de que, mientras se defienda la unidad y el amor, la vida siempre encontrará motivos para celebrarse.

 

