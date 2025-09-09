En Santiago de Cuba homenaje a la Virgen Mambisa (+Fotos)

Santiago de Cuba,
0
Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 9 de septiembre de 2025

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 9 de septiembre de 2025

0
Inició consulta del anteproyecto del Código de Trabajo en Santiago de Cuba

Inició consulta del anteproyecto del Código de Trabajo en Santiago de Cuba

0
Envía Presidente cubano mensaje de condolencias

Envía Presidente cubano mensaje de condolencias

0
Joven Club en Santiago de Cuba: 38 años al servicio del pueblo

Joven Club en Santiago de Cuba: 38 años al servicio del pueblo

0
Un legado que no es «cosa del pasado»

Un legado que no es «cosa del pasado»

0
Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional

0
Santiago de Cuba sincronizada al Sistema Eléctrico Nacional

Santiago de Cuba sincronizada al Sistema Eléctrico Nacional

0
Sierra Maestra tendrá siempre el reto de

Sierra Maestra tendrá siempre el reto de "informar y orientar"

0
El agua se agota en Santiago de Cuba

El agua se agota en Santiago de Cuba

0
Nuestro SIERRA MAESTRA

Nuestro SIERRA MAESTRA

0
¡A luchar por el título!

¡A luchar por el título!

0
Revolución: convertir la adversidad en valor

Revolución: convertir la adversidad en valor

0
Recorrió Primer Ministro sitios de interés económico-social

Recorrió Primer Ministro sitios de interés económico-social

0
68 años de grandiosas pequeñas historias

68 años de grandiosas pequeñas historias

0
Alerta pediátrica contra la automedicación

Alerta pediátrica contra la automedicación

0
Evoluciona satisfactoriamente paciente pediátrico trasladado de urgencia en Santiago de Cuba

Evoluciona satisfactoriamente paciente pediátrico trasladado de urgencia en Santiago de Cuba

0
Visitó Morales Ojeda la Central Termoeléctrica Antonio Maceo

Visitó Morales Ojeda la Central Termoeléctrica Antonio Maceo

0
A buen ritmo, ejecución del parque Solar Fotovoltaico Rafael Reyes

A buen ritmo, ejecución del parque Solar Fotovoltaico Rafael Reyes

0
Avispas con buen arranque

Avispas con buen arranque

0
Aeropuerto Internacional Antonio Maceo: una puerta con mundo

Aeropuerto Internacional Antonio Maceo: una puerta con mundo

0
Estamos “Juntos por el Café”

Estamos “Juntos por el Café”

0
Benny y Pancho...dos voces eternas

Benny y Pancho...dos voces eternas

0
64SN: Avispas debutaron por todo lo alto

64SN: Avispas debutaron por todo lo alto

0
Universidad de Oriente realiza acto de inicio de curso

Universidad de Oriente realiza acto de inicio de curso

0
Sufre quemaduras operador de

Sufre quemaduras operador de "Renté" por fuga de vapor durante arranque de la unidad No.5

0
Atención a personas en situación de vulnerabilidad, prioridad en Santiago de Cuba

Atención a personas en situación de vulnerabilidad, prioridad en Santiago de Cuba

0
Ciudad Escolar 26 de Julio, el legado del Fidel

Ciudad Escolar 26 de Julio, el legado del Fidel

0
Avispas, abanderadas previo a la 64 Serie Nacional de Béisbol

Avispas, abanderadas previo a la 64 Serie Nacional de Béisbol

0
Hasta “Intervisión” en Moscú de la mano y con la voz de Zulema

Hasta “Intervisión” en Moscú de la mano y con la voz de Zulema

0
El niño rebelde

El niño rebelde

En Santiago de Cuba homenaje a la Virgen Mambisa (+Fotos)

09 September 2025 Escrito por 
En Santiago de Cuba homenaje a la Virgen Mambisa (+Fotos)
Orlando Guimerá

La víspera se realizó la acostumbrada peregrinación desde el Arzobispado de Santiago de Cuba hasta la Catedral, que acontece cada 8 de septiembre.

El Arzobispo Monseñor Dionicio Garcia Ibáñez, en su saludo a los feligreses, señaló que esa arraigada tradición es una de las celebraciones más antiguas de la urbe.

Como es costumbre participó el pueblo que veneró a la Patrona de Cuba, quienes desde el Parque de Céspedes le pidieron por los suyos a través de cantos y rezos.

El replicar de las campanas, las oraciones, el canto, y la solicitud de parabienes para Santiago y el país recordó que en esta fecha hizo su aparición la Virgen Mambisa en las bahía de Nipe, esa virgen morena que acogimos como nuestra.

IMG 20250909 WA0019

IMG 20250909 WA0020

IMG 20250909 WA0025

IMG 20250909 WA0024

IMG 20250909 WA0022

IMG 20250909 WA0026

IMG 20250909 WA0018

IMG 20250909 WA0023 

 

 

  • Compartir:
0 Comment 176 Views
Angela Santiesteban Blanco

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Más artículos de este autor: Angela Santiesteban Blanco

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/ee8739003490987d10b9f137e9628dfb.jpg
Desde Santiago de Cuba el homenaje a Fidel
Como es tradición cada 13 agosto una representación del pueblo de Santiago de Cuba encabezado por ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree