En Santiago de Cuba homenaje a la Virgen Mambisa (+Fotos)

La víspera se realizó la acostumbrada peregrinación desde el Arzobispado de Santiago de Cuba hasta la Catedral, que acontece cada 8 de septiembre.

El Arzobispo Monseñor Dionicio Garcia Ibáñez, en su saludo a los feligreses, señaló que esa arraigada tradición es una de las celebraciones más antiguas de la urbe.

Como es costumbre participó el pueblo que veneró a la Patrona de Cuba, quienes desde el Parque de Céspedes le pidieron por los suyos a través de cantos y rezos.

El replicar de las campanas, las oraciones, el canto, y la solicitud de parabienes para Santiago y el país recordó que en esta fecha hizo su aparición la Virgen Mambisa en las bahía de Nipe, esa virgen morena que acogimos como nuestra.