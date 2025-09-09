Santiago de Cuba,
Por una zafra superior laboran en entidad productiva Luis Manuel Cabrera Bueno

09 September 2025 Escrito por  Radio Majaguabo

Los socios de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Luis Manuel Cabrera Bueno en San Luis, se alistan para enfrentar la venidera contienda azucarera, prevista a comenzar en diciembre.

Para la zafra azucarera 2025-2026 se prevén alrededor más de 12 mil toneladas de caña teniendo en cuenta que el central Paquito Rosales debe moler este año para producir meladura y se entregará caña al ingenio Dos Ríos.

En la venidera contienda se trabaja para incrementar los rendimientos hasta 45 toneladas por hectáreas y lograr reducir el 3 por ciento de materia extraña en el corte manual.

Es prioridad no solo para la zafra lograr mayor autosuficiencia alimentaria y diversificación de los cultivos varios y en ese sentido crecen las áreas sembradas en el Polo Productivo El Sopapo, que le permita a la UBPC Luis Manuel Cabrera Bueno lograr mejor rentabilidad económica.

 

