Santiago de Cuba,
Se recuperan, paulatinamente, capacidades de generación en Santiago de Cuba

Se suma la Universidad de Oriente a las actividades por el Centenario del natalicio de Fidel

Santiago de Cuba ha garantizado los servicios vitales para el territorio

Informan restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional

Actualización del restablecimiento de SEN

Almeida, ¡siempre presente!

Se mantienen las medidas de contingencia ante desconexión del SEN

Informan medidas para minimizar afectaciones

Intercambia Grupo Temporal de Trabajo con directiva de la Empresa Comercializadora de Combustible

Adoptan medidas en Santiago de Cuba ante desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

'Felton' por recuperar los parámetros de eficiencia

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 10 de septiembre de 2025

Algunas novedades del anteproyecto del Código de Trabajo

Diablillos alcanzaron subtítulo en Liga Nacional de Futsal

Los Comités de Defensa de la Revolución festejan su día en Santiago de Cuba

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 9 de septiembre de 2025

Inició consulta del anteproyecto del Código de Trabajo en Santiago de Cuba

Envía Presidente cubano mensaje de condolencias

Joven Club en Santiago de Cuba: 38 años al servicio del pueblo

Un legado que no es «cosa del pasado»

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional

Santiago de Cuba sincronizada al Sistema Eléctrico Nacional

Sierra Maestra tendrá siempre el reto de

El agua se agota en Santiago de Cuba

Nuestro SIERRA MAESTRA

¡A luchar por el título!

Revolución: convertir la adversidad en valor

Recorrió Primer Ministro sitios de interés económico-social

68 años de grandiosas pequeñas historias

Alerta pediátrica contra la automedicación

Movimiento Agroecológico «De Campesino a Campesino» en San Luis muestra resultados

12 September 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
El uso de la agroecología en la producción de alimentos marca el camino hacia la soberanía alimentaria del país y en tiempos de pandemia y crisis económica global, adquiere una relevancia fundamental.

El pasado 21 de septiembre se celebró el Día de la Agroecología en el país y en este territorio, desde la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) se trabaja con el Movimiento Agroecológico De Campesino a Campesino, que se fundamenta en el intercambio y divulgación de experiencias entre agricultores, mediante procesos de comunicación permanente.

El movimiento agroecológico que hoy lidera la ANAP en el municipio está comprometido con el pueblo, y muestra de ello es que en las fincas del territorio se da prioridad con una agricultura sostenible a programas específicos como la sustitución de importaciones, el incremento de renglones exportables y el abastecimiento de productos agrícolas frescos y sanos de manera directa al turismo.

Idalmis Sánchez Aguilera, Agroecóloga en la sede de la ANAP de San Luis reconoció que aquí avanza en el movimiento, hay mas de 1800 fincas, la mayoría en transformación, tenemos cerca de 20 ya declaradas como Agroecológicas y se prevé este año tener 10 más.

Vital para el movimiento es contar con más de 400 promotores, facilitadores en 32 cooperativas y otro personal que se dedican a enseñar y promover el uso de estas prácticas sustentables.

