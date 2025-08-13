Universidad de Oriente anuncia proceso de matrícula para nuevo ingreso

La Universidad de Oriente (UO) ha dado a conocer las fechas, lugares y requisitos para el proceso de matrícula de los estudiantes de nuevo ingreso correspondientes al Curso Diurno para el próximo período académico. La información, publicada oficialmente en la página de Facebook de la institución, detalla el procedimiento que deberán seguir los futuros universitarios.

El período de matrícula se extenderá desde el martes 27 de agosto hasta el martes 3 de septiembre de 2025, excluyendo los días del fin de semana (sábado 30 y domingo 31 de agosto). Durante estos días hábiles, los estudiantes deberán acudir personalmente a realizar su inscripción oficial.

El lugar designado para la matrícula son las Secretarías de las respectivas facultades a las que han sido asignados los estudiantes. El horario de atención será de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, y se reanudará de 1:00 de la tarde a 4:00 de la tarde.

La UO ha enfatizado la necesidad de presentar toda la documentación requerida, completa y en regla. Los estudiantes deben llevar: Carné de Identidad actualizado y en buen estado; tres (3) fotografías tamaño 1x1; el título original y una fotocopia de la enseñanza precedente (Nivel Medio Superior) y/o certificación de notas del nivel escolar vencido.

Los estudiantes varones deben presentar la Boleta de cumplimiento de Servicio Militar Activo o el Modelo de cumplimiento del Trabajo Socialmente Útil (SIES-4), firmado y sellado por la Comisión de Ingreso Provincial correspondiente.

La universidad también informó que en los próximos días se brindarán detalles adicionales sobre aspectos cruciales para el inicio del curso, incluyendo el proceso de matrícula para los estudiantes del Curso Por Encuentro y Educación a Distancia, la ubicación específica de las facultades por sedes, la apertura de las residencias estudiantiles y otras fechas importantes relacionadas con el comienzo de las actividades docentes.

La Universidad de Oriente insta a los estudiantes de nuevo ingreso en el curso diurno a estar atentos a sus canales oficiales de comunicación, principalmente su página de Facebook, para cualquier actualización o información complementaria.