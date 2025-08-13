Inicia en Santiago de Cuba la Jornada por aniversario de Fidel

La Jornada por el Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Catro comenzó en la noche de este martes en Santiago de Cuba con la velada cultural "Fidel entre Nosotros", en la Plaza Juvenil Ferreiro.

Consagrados y noveles artistas santiagueros regalaron sus canciones, poesías y danzas en homenaje al Líder de la Revolución Cubana y a su apoyo al desarrollo de las manifestaciones artísticas y literarias.

Integraron el elenco el Grupo Granma, la Compañia Teatro Danza del Caribe, el Trío Ensueño, los solistas Adrián Toledsno Blanco y Grisel Gómez acompañada del guitarrista Marcos Figueredo, integrantes del Proyecto Príncipe Enano, los actores del Grupo de Teatro Gestus Lisandra Hechavarria y Rey Pascual junto a la declamadora Aime Falcón.

Así se honró al Héroe del Moncada, del Granma y de la Sierra en un acto de compromiso y continuidad a obra a favor del progreso de la Cultura Cubana.

Invitados especiales a la velada "Fidel entre Nosotros" los 300 participantes en el Campamento Juvenil de Verano que se desarrolla en Santiago de Cuba.

Como parte del programa de la jornada por los 100 años del nacimiento hasta el 13 de Agosto del 2026 se realizarán eventos científicos como De Martí a Fidel, La Prensa, organizado por la Unión de Periodistas de Cuba de la provincia santiaguera, exposiciones fotográficas y bibliográficas, conciertos, encuentros con Combatientes de la Revolución Cubana, intercambios intergeneracionales y rutas históricas, entre otras actividades.



