Convocan XXV Premio Alejo Carpentier 2025

Las bases plantean que podrán participar todos los escritores cubanos con residencia oficial en la República de Cuba, con obras inéditas, escritas originalmente en español, que no estén comprometidas con editorial alguna y que no se encuentren pendientes de resolución en otro concurso. Se considerarán inéditas cuando el 60 % de los textos, como mínimo, no haya sido publicado anteriormente.

Las obras serán enviadas impresas o por correo electrónico mediante un archivo PDF. En el caso de las impresas se deberán entregar tres ejemplares, debidamente foliados y presillados, escritos en hojas de 8½ x 11 pulgadas, en una sola cara, a máquina o computadora, a doble espacio y con un tamaño de letra legible, no menor de 12 puntos. Si la obra llevara ilustraciones, estas deberán ser a línea, en blanco y negro, y se presentarán en una memoria, con una resolución no menor de 300 dpi, y una prueba impresa, o en soporte papel con una nitidez que permita ser escaneadas o reproducidas por otras técnicas.

Si se escogiera la modalidad del correo electrónico, se deben mantener las características de extensión, letra y formato. En este último caso se confirmará como recibida la obra con acuse de recibo.

Los límites de cuartillas de las obras concursantes deberán ser: novela, de 150 a 400; cuento (colección de cuentos) de 80 a 200; ensayo o conjunto de ensayos, 150 a 300 cuartillas.

Los temas son libres. En el caso del ensayo, deberá referirse a asuntos de carácter artístico y literario.

Los autores concursarán con un seudónimo y, en sobre aparte, consignarán nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación, aconmpañado de un breve currículo. Si se escogiera la modalidad del correo electrónico, se deberán enviar dos archivos, uno con la obra propiamente dicha, en la que debe constar el seudónimo y otro con una plica, cuyo nombre de archivo será el propio seudónimo y que contendrá los datos personales del concursante. Cualquier violación de estos requisitos implica la descalificación de los originales.

Solo se podrá concursar en uno de los géneros convocados. Los autores premiados anteriorente deberán esperar 3 años para volver a concursar en el género donde fueron galardonados.

El jurado, tres miembros por cada género, estará compuesto por intelectuales de reconocido prestigio. Las decisiones se tomarán por mayoría simple y los resultados finales son inapelables. Podrá recomendar a la Editorial Letras Cubanas, con preferencia, y a otras editoriales, la publicación de obras que resulten finalistas.

Los integrantes del Jurado serán designados por el presidente del Instituto Cubano del Libro.

Se concederá un premio único e indivisible por cada género, que constará de diploma acreditativo, la publicación de las obras por la Editorial Letras Cubanas, el pago de los derechos de autor según la legislación vigente y el premio metálico correspondiente por valor de 70 000 pesos en moneda nacional para cada género.

La Editorial Letras Cubanas conservará los derechos exclusivos por cinco años para la publicación de las obras premiadas. Durante este plazo, la publicación de las obras por una casa editorial extranjera deberá ser previamente coordinada con la Editorial Letras Cubanas y, de concretarse, la nueva edición deberá hacer mención del premio recibido.

El plazo de admisión de las obras se extenderá hasta el 15 de octubre de 2024. Las obras deberán ser enviadas a: Premio de novela, cuento y ensayo Alejo Carpentier, Editorial Letras Cubanas, Obispo 302 esquina a Aguiar, La Habana Vieja, La Habana, Cuba, C.P.: 10100.

De escoger la variante de la entrega electrónica deberá solicitar el acuse de recibo para asegurar la recepción adecuada de la obra: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

No se mantendrá correspondencia con los concursantes.

El fallo del Jurado se dará a conocer oportunamente a través de los medios de difusión y en la página web y página oficial de Facebook de la Editorial Letras Cubanas. Los premios se otorgarán en una ceremonia que formará parte del programa general de la Feria Internacional del Libro, La Habana, 2025.

Los organizadores no se comprometen con la devolución de los originales. Las obras en formato PDF que no resulten ganadoras serán destruidas. Los organizadores no se comprometen con cualquier posible anomalía sufrida por los archivos enviados por correo electrónico, ya sea deterioro, copia o plagio.

La participación en el Premio lleva implícita la aceptación de todas estas bases.