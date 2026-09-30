Promueven comunidades de fe una cultura de paz en Santiago de Cuba

La Plataforma de Diálogo Interreligioso y las redes del Centro Memorial Martin Luther King (CMMLK) se reunieron en el Centro Cristiano de Servicio y Capacitación B. G Lavastida, en Santiago de Cuba, con el propósito de fomentar la paz en los entornos sociales.

A la cita asistió Aldo Arbois Lafita, funcionario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, quien participó junto a los representantes de diversas denominaciones religiosas en un diálogo abierto sobre la compleja situación que atraviesa la provincia y la necesidad urgente de crear entornos que promuevan y fortalezcan una cultura de paz.

Durante el intercambio, se hizo un llamado a buscar soluciones que puedan gestarse desde el propio entorno comunitario, como brindar ayuda a quienes más lo necesitan, llevar la paz a las calles y obrar en beneficio de la niñez. En este sentido, se destacó la entrega de meriendas y desayunos a los niños como una de las acciones concretas que materializan ese compromiso con el bienestar colectivo.

El encuentro reafirmó el papel de las instituciones religiosas como agentes activos en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y pacífica, y subrayó la importancia de la colaboración entre las comunidades de fe y las autoridades locales para enfrentar los desafíos sociales actuales.