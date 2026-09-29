Energía solar para fortalecer los servicios de salud en Santiago de Cuba

La instalación de estos sistemas contribuye a garantizar mayor estabilidad en servicios esenciales de esas instituciones, con un impacto directo en las comunidades donde se encuentran y en las familias que acuden diariamente a ellas

Cinco policlínicos y un consultorio médico de Santiago de Cuba incorporan sistemas fotovoltaicos como parte de las acciones dirigidas a respaldar con fuentes renovables la prestación de servicios de salud, con el apoyo solidario de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La instalación de estos sistemas contribuye a garantizar mayor estabilidad en servicios esenciales de esas instituciones, con un impacto directo en las comunidades donde se encuentran y en las familias que acuden diariamente a ellas.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Salud Pública en su cuenta en X, la solución energética permite proteger durante las 24 horas la cadena de frío destinada a medicamentos y vacunas, además de favorecer la continuidad de servicios como diagnóstico, vacunación, estomatología y urgencias, incluso durante interrupciones del suministro eléctrico.

El respaldo de las fuentes fotovoltaicas permite, asimismo, contar con una atención médica más estable y confiable en instalaciones de la atención primaria de Salud, donde la disponibilidad de electricidad resulta esencial para garantizar la asistencia a la población.

La experiencia de Santiago de Cuba se inserta en el proceso de incorporación creciente de las energías renovables al sistema de servicios sociales del país. Recientemente, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, informó que ya cuentan con fuentes renovables de energía el 99 % de los policlínicos, el 47 % de los hospitales, el 89 % de los hogares de ancianos y casas de abuelos, el 99 % de los hogares maternos, todas instituciones atendidas desde el Sistema Nacional de Salud.