Un pilar de las FAR las Escuelas Militares Camilio Cienfuegos

Las dos Escuelas Militares Camilo Cienfuegos, de la provincia de Santiago de Cuba, son canteras fundamentales en la formación de oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR.

Con una ceremonia en la institucion de la urbe oriental se celebró la creación el 23 de Septiembre de 1966 en la Mayor de las Antillas de esos centros.

Se destacó en está ocasión el papel de las EMCC como pilar de las FAR honrando la memoria del Comandante Camilo Cienfuegos.

Como parte del homenaje profesores y estudiantes recibieron el carnet de militantes del Partido Comunista de Cuba, PCC, en gesto de continuidad Ideológica y de reafirmación de los principios de la Revolución Cubana.

Los directivos, profesores, estudiantes y trabajadores de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos de Santiago de Cuba y Contramaestre en elj 60 Aniversario de su constitución en el país reafirmaron el juramento de seguir defendiendo la nación desde sus más profundas raíces.

El General de Brigada Luis Prieto Lazo, Jefe de la Región Militar de Santiago de Cuba, junto a dirigentes de las organizaciones políticas, juveniles, estudiantiles, de masas y sociales del territorio presidió el homenaje.