Clínica Estomatológica Provincial Rumbo a su aniversario 60

Con un consolidado trabajo docente-asistencial la Clínica Estomatológica Provincial Mártires del Moncada, avanza hacia el aniversario 60 de su fundación.

Para la celebración de la efeméride se han propuesto realizar una jornada conmemorativa que desde noviembre de este año hasta el 23 de septiembre del 2027, incluye eventos científicos, cursos y talleres por especialidades odontológicas, así como encuentros con los profesores, alumnos y trabajadores de ayer y de hoy, informó a Sierra Maestra la Doctora en Ciencias Yurina Trupman Hernández, directora del centro.

Según explicó Trupman Hernández han sido convocados a participar los egresados y antiguos trabajadores del centro, teniendo en cuenta que la institución es el primer escenario docente de la Facultad de Estomatología, de la Universidad de Ciencias Médicas santiaguera.

Con motivo de los 59 años se reconoció a un grupo de trabajadores que se acogieron a la jubilación, fueron estimulados los reincorporados a la actividad docente-asistencial.

Han sido 59 años de entrega, resiliencia, resistencia y vocación de servicio con creatividad, ciencia y humanismo, en medio de un brutal y recrudecido bloqueo que limita el acceso a equipos, materiales e insumos dentales, señaló la Doctora Yurina Trupman.

A pesar de contar con un solo compresor para 69 unidades cinco dentales, de las frecuentes afectaciones electroenergéticas y la escasez de piezas de repuesto, la Clínica Provincial ha mantenido la asistencia a gestantes, madres con niños menores de un año, la población pediátrica y mayores de 60 años, junto a los incluidos dentro del programa de Detección Precoz del Cáncer Bucal.

En ese contexto se han logrado realizar 63 mil 134 consultas externas entre clínicas, de urgencias y terreno, y se ha brindado servicios estomatológicos básicos integrales, de atención primaria y especializada.