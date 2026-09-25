Santiago de Cuba,

Patrullas Campesinas sanluiseras desempeñan importante rol en la lucha contra el delito

25 September 2026 Escrito por  Yaniuska Pérez Verdecia
Patrullas Campesinas sanluiseras desempeñan importante rol en la lucha contra el delito

La existencia en cada estructura de las llamadas Patrullas Campesinas es de gran importancia para el desarrollo económico de este municipio.

Es un sistema bien diseñado y planificado, para concretar acciones de vigilancia campesina, que tiene como objetivo prevenir el delito y contrarrestar las ilegalidades dentro de las áreas que conforman el patrimonio del movimiento cooperativo local y las comunidades colindante. En cada base productiva se desarrollan acciones para prevenir y enfrentar el cultivo de la marihuana, se fortalece y propicia la implementación del control interno en todas las estructuras de dirección con la finalidad de prever los delitos, ilegalidades, la corrupción e indisciplinas sociales.

Junto a las fuerzas del Ministerio del Interior realizan estas brigadas guardias operativas, recorridos y alertas con el fin de enfrentar las ilegalidades, con mayor énfasis en lograr la disminución del hurto y sacrificio de ganado mayor, tipicidad delictiva de mayor incidencia. En las cooperativas del territorio existe un sistema de información y denuncia que contribuye además al enfrentamiento a las indisciplinas sociales en las comunidades de su radio de acción.

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