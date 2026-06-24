Visitan líderes de instituciones religiosas y fraternales de Santiago de Cuba, el Laboratorio Farmacéutico Oriente

Un grupo de líderes de instituciones religiosas y fraternales de Santiago de Cuba visitó la Empresa Laboratorio Farmacéutico Oriente, con el objetivo de conocer de primera mano las líneas de producción comprometidas con la salud del pueblo.

Como entidad perteneciente al Grupo Empresarial de la Indistria de la Biotecnologica y Farmacéutica, BioCubaFarma, aporta al Sistema Nacional de Salud, soluciones parenterales y de concentrado para hemodiálisis, Sales de Rehidratación Oral, vendas enyesadas y tabletas, -que particularmente se encuentra parada.

Los visitantes conocieron además de la estrategia de atención al trabajador con el Consultorio del Médico y la Enfermera de la Familia, gabinete de Estomatología y la venta de alimentos.

Son Unidad Docente de la Universidad de Oriente, tienen vínculo con instituciones culturales y de la comunidad.