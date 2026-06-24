Visitan líderes de instituciones religiosas y fraternales de Santiago de Cuba, el Laboratorio Farmacéutico Oriente

Como entidad perteneciente al Grupo Empresarial de la Indistria de la Biotecnologica y Farmacéutica, BioCubaFarma, aporta al Sistema Nacional de Salud, soluciones parenterales y de concentrado para hemodiálisis, Sales de Rehidratación Oral, vendas enyesadas y tabletas, -que particularmente se encuentra parada.
Los visitantes conocieron además de la estrategia de atención al trabajador con el Consultorio del Médico y la Enfermera de la Familia, gabinete de Estomatología y la venta de alimentos.
Son Unidad Docente de la Universidad de Oriente, tienen vínculo con instituciones culturales y de la comunidad.