El latido de las FAPI: cuando la escuela se viste de comunidad

En San Luis, los pequeños pioneros demuestran que el futuro se construye con disciplina, arte y amor por lo colectivo.

En el santiaguero municipio de San Luis, el calendario escolar vibra con un ritmo especial durante los últimos quince días de junio. No se trata de exámenes ni de despedidas, sino del despertar de las Fuerzas de Acción Pioneril (FAPI), un espacio donde la infancia se convierte en motor de cambio y la laboriosidad se vuelve un valor palpable.

Los integrantes de la Organización de Pioneros José Martí toman las riendas de sus entornos con una mezcla de entusiasmo y responsabilidad que conmueve.

Armados de escobas, brochas y buena voluntad, no solo higienizan y embellecen sus escuelas; devuelven el brillo a las tarjas que narran la historia local y siembran semillas de pertenencia en cada rincón.

Pero su compromiso no termina en las aulas. Desde las comunidades, se convierten en protagonistas de actividades culturales y deportivas que tejen lazos y despiertan sonrisas, demostrando que la formación en valores no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria.

Este primer ciclo de activación es solo un preludio. La mirada ya está puesta en la última semana de agosto, cuando las FAPI volverán a desplegar su energía para continuar esta noble labor.

En cada acción, estos pioneros no solo aplican lo aprendido; ofrecen a la sociedad un espejo de esperanza, recordándonos que el futuro se forja con manos pequeñas pero con un corazón inmenso.

La disciplina y la responsabilidad que cultivan hoy son el pilar de una Cuba mejor, construida desde la niñez y para todos.