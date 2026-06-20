Martí vivo y útil entre los nuevos

Como la confirmación de que con 50 ediciones en su haber el evento cumbre del Movimiento Juvenil que propicia el acercamiento de las nuevas generaciones a la obra y el pensamiento del Héroe Nacional cubano, José Martí, sigue multiplicando su legado, se desarrolló aquí su edición provincial los días 16 y 17 de junio.
Dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año del Centenario de su natalicio, el encuentro provincial reunió a niños y adolecentes de los diferentes niveles de enseñanza, así como jóvenes trabajadores de toda provincia, quienes presentaron trabajos vinculados con las diferentes facetas de la vida y obra de Martí y Fidel, su mejor discípulo.
Lyoannis Meriño, presidente del MJM en tierra santiaguera, precisó que unas 60 ponencias fueron presentadas en la sesión provincial, representativa de que Marti y Fidel constituyen objeto de estudio cotidiano entre los noveles, y así lo mostro el evento desde la base.
Con la participación de importantes instituciones y personalidades vinculadas a la investigación histórica sobre Martí y Fidel, el Seminario Provincial hizo lugar agudos intercambios y reflexiones tras la presentación de conferencias magistrales y las ponencias.
En la sesión de clausura fueron premiados los trabajos más relevantes de las seis camiones de trabajo y se entregó el reconocimiento Héroe de Todo un Pueblo a personalidades e instituciones; la diversidad de los temas abordados y la convicción de los jóvenes investigadores dejó claro que Martí y Fidel siguen iluminando el camino de las nuevas generaciones.