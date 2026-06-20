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Martí vivo y útil entre los nuevos

20 June 2026 Escrito por  Odalis Riquenes Cutiño
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Así lo confirmó la edición 50 del Seminario Juvenil de Estudios Martianos, en su evento provincial celebrado esta semana en Santiago de Cuba.

Como la confirmación de que con 50 ediciones en su haber el evento cumbre del Movimiento Juvenil que propicia el acercamiento de las nuevas generaciones a la obra y el pensamiento del Héroe Nacional cubano, José Martí, sigue multiplicando su legado, se desarrolló aquí su edición provincial los días 16 y 17 de junio.

Dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año del Centenario de su natalicio, el encuentro provincial reunió a niños y adolecentes de los diferentes niveles de enseñanza, así como jóvenes trabajadores de toda provincia, quienes presentaron trabajos vinculados con las diferentes facetas de la vida y obra de Martí y Fidel, su mejor discípulo.

Lyoannis Meriño, presidente del MJM en tierra santiaguera, precisó que unas 60 ponencias fueron presentadas en la sesión provincial, representativa de que Marti y Fidel constituyen objeto de estudio cotidiano entre los noveles, y así lo mostro el evento desde la base.

Con la participación de importantes instituciones y personalidades vinculadas a la investigación histórica sobre Martí y Fidel, el Seminario Provincial hizo lugar agudos intercambios y reflexiones tras la presentación de conferencias magistrales y las ponencias.

En la sesión de clausura fueron premiados los trabajos más relevantes de las seis camiones de trabajo y se entregó el reconocimiento Héroe de Todo un Pueblo a personalidades e instituciones; la diversidad de los temas abordados y la convicción de los jóvenes investigadores dejó claro que Martí y Fidel siguen iluminando el camino de las nuevas generaciones.

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