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Inició este miércoles el Seminario Municipal Preparatorio de Directores para el Curso Escolar 2026-2027.

24 June 2026 Escrito por  Radio mambí
Inició este miércoles el Seminario Municipal Preparatorio de Directores para el Curso Escolar 2026-2027.

Durante dos jornadas, en la Escuela Pedagógica Floro Regino Pérez Díaz y el Instituto Preuniversitario Cuqui Bosh, se dan cita directores de instituciones educativas, especialistas y autoridades del sector; para debatir sobre los principales desafíos y metas del próximo período lectivo y las mejores prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Como antesala de las plenarias, se reconoció a dos destacados profesionales que ostentan la distinción "Héroe del Trabajo de la República de Cuba": el MSc. Rolando Beltrán Hurtado y el MSc. Miguel Ángel Franco Noa; ambos de ejemplar trayectoria laboral, consagración permanente y extraordinaria contribución a la sociedad.

 En el próximo curso escolar, la consagración al trabajo, el orden, la disciplina y la exigencia continuarán siendo las premisas esenciales en la actuación de los cuadros y funcionarios en la dirección de la actividad educacional; así quedó patentizado en el Seminario Preparatorio a instancia municipal. 

 

Yailen Fuentes Cala

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