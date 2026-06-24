Inició este miércoles el Seminario Municipal Preparatorio de Directores para el Curso Escolar 2026-2027.

Durante dos jornadas, en la Escuela Pedagógica Floro Regino Pérez Díaz y el Instituto Preuniversitario Cuqui Bosh, se dan cita directores de instituciones educativas, especialistas y autoridades del sector; para debatir sobre los principales desafíos y metas del próximo período lectivo y las mejores prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Como antesala de las plenarias, se reconoció a dos destacados profesionales que ostentan la distinción "Héroe del Trabajo de la República de Cuba": el MSc. Rolando Beltrán Hurtado y el MSc. Miguel Ángel Franco Noa; ambos de ejemplar trayectoria laboral, consagración permanente y extraordinaria contribución a la sociedad.

En el próximo curso escolar, la consagración al trabajo, el orden, la disciplina y la exigencia continuarán siendo las premisas esenciales en la actuación de los cuadros y funcionarios en la dirección de la actividad educacional; así quedó patentizado en el Seminario Preparatorio a instancia municipal.

Yailen Fuentes Cala