¡Felicidades, radialistas!

EMPROY 15: medio siglo al servicio de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba tiene un campeón nacional de ajedrez

Salud adopta medidas para enfrentar la contingencia energética

El país que NO queremos ser

La ANAP impulsa el desarrollo productivo y social en Guamá

Los Galeones: verano que abraza

Pesca, raíces y compromiso social en Guamá

Instalan paneles solares en el Observatorio Sismológico

Un Aduanero por convicción

Sismo perceptible en Santiago de Cuba

Fomentan en Santiago de Cuba la producción de materiales de la construcción

Firmeza vs. bloqueo, la fórmula del abrazo amigo

Enfermedades bucales y prevención: la mirada de una estomatóloga

Los coppelia se mantienen en la preferencia

En Santiago de Cuba el campismo popular apuesta por su crecimiento

El ritmo vital de la Dra. Anabel Rivera Labrada

Asegura Universidad de Oriente desarrollo del curso en medio de contingencia energética

Desarrollan entidades en Holguín proyectos para cambio energético

De naranja se pinta la lucha contra la violencia de género

Sismo perceptible en Santiago de Cuba

Nuestros muertos, alzando los brazos, ¡la sabrán defender todavía!

Implementan medidas para enfrentar el cerco económico, comercial y financiero

Etecsa ajusta temporalmente sus servicios ante situación energética

La unidad, clave ante estos tiempos difíciles

Héroes en el anonimato tras la limpieza e higienización

Amor para los más vulnerables

Presidente cubano informa plan de contingencia

Un hombre consagrado a la Aduana

Comparece presidente cubano ante prensa en transmisión nacional

Rindieron homenaje al trovador Eduardo Sosa en Santiago de Cuba

13 February 2026 Escrito por  Acn
Rindieron homenaje al trovador Eduardo Sosa en Santiago de Cuba

Músicos, familiares, amigos, estudiantes y representantes del sector cultural acudieron al cenizario Los Sauces, de esta ciudad, para rendir sentido homenaje al trovador Eduardo Sosa, al conmemorarse el primer aniversario de su fallecimiento.


Flores, aplausos, canciones y recuerdos marcaron el tributo al eterno compay trovador, fiel exponente y defensor de la trova y de la cultura nacional, tanto en Cuba como en diversos escenarios internacionales.

Yuneysi González, directora del Museo de la Música Pablo Hernández Balaguer, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que la obra y la estirpe humana de Sosa permanecen vivas en el corazón del pueblo santiaguero y de todo el país, como expresión de una entrega genuina al arte y a la identidad cultural.

Explicó que la institución atesora discos, objetos personales y su emblemática guitarra, a la que llamaba cariñosamente su jevita, piezas convertidas en patrimonio musical y legado para las actuales y futuras generaciones de jóvenes creadores.

Rubén Lester, compositor, intérprete y productor musical, destacó que el autor de temas como A mí me gusta, compay, Convergencia y Reclamo místico encarnó con autenticidad al trovador santiaguero: sencillo, cercano, jaranero y profundamente humano.
Subrayó, además, la sensibilidad artística y las cualidades vocales de Sosa, quien supo transmitir, con honestidad y pasión, los sentimientos más entrañables del pueblo cubano.

Nacido en Mayarí, Santiago de Cuba, el 18 de abril de 1972, Eduardo Sosa Laurencio se desempeñó como vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su Décima Legislatura.

Su valiosa obra musical lo consolidó como una de las voces más representativas de la Nueva Trova cubana.

