En marcha Campaña de Declaración Jurada 2026 en San Luis

14 February 2026 Escrito por  Radio Majaguabo
En marcha Campaña de Declaración Jurada 2026 en San Luis

El proceso de Declaración Jurada y el pago de los tributos posee una gran importancia en el país y este territorio está inmerso en el mismo.

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) comienza con diferentes acciones con el propósito de mantener informado a los contribuyentes sobre sus obligaciones, cumpliendo con lo establecido en la Ley 113 del Sistema Tributario y su decreto no. 308 Reglamento de las Normas generales y de los procedimientos tributarios, como basamento legal que sustenta el funcionamiento del Sistema Tributario Cubano.

Este proceso tiene lugar cada año, comprende la declaración y pagos masivos de uno o varios tributos según los respectivos plazos y lo establecido por la Ley, están sujetos a declarar los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas a quienes la ley les impone el tributo.

El período de pago es entre enero y el 30 de abril con bonificación de un 5 por ciento si lo ejecuta antes del 28 de febrero. El contribuyente está en la obligación de declarar y hacerlo acogiéndose a la verdad, de lo contrario, se le aplica una sanción en correspondencia con la gravedad del hecho.

También están sujetos a prestar declaración jurada los trabajadores por cuenta propia que tributan en el régimen general, las personas naturales que laboran en entidades extranjeras y reciben gratificaciones , los usufructuarios y propietarios de tierra, tenedores de ganado sin tierra y otros productores individuales de alimentos del sector agropecuario, artistas y creadores del sector de la cultura y su personal de apoyo, los comunicadores sociales, diseñadores y periodistas obligados, además de otras personas naturales que generen ingresos grabados por el tributo y estén precisados a declarar, así expresó la Especialista de Asistencia al Contribuyente en la ONAT de nuestro municipio, Yudith Hechavarría Hechavarría.

  • Cuba denuncia doctrina belicista de EE.UU 0
    Cuba denuncia doctrina belicista de EE.UU

    El miembro del Buró Político del Partido Comunista, Bruno Rodríguez Parrilla, titular de Relaciones Exteriores, denunció hoy que la no renovación por parte de Estados Unidos del Nuevo Tratado de…

  • Ratifica Lula da Silva solidaridad con Cuba 0
    Ratifica Lula da Silva solidaridad con Cuba

    Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, reafirmó su solidaridad con Cuba y denunció la guerra económica de Estados Unidos contra la isla, durante el acto por el aniversario…

