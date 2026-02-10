Santiago de Cuba,
Sismo perceptible en Santiago de Cuba

Fomentan en Santiago de Cuba la producción de materiales de la construcción

Firmeza vs. bloqueo, la fórmula del abrazo amigo

Los coppelia se mantienen en la preferencia

En Santiago de Cuba el campismo popular apuesta por su crecimiento

El ritmo vital de la Dra. Anabel Rivera Labrada

Asegura Universidad de Oriente desarrollo del curso en medio de contingencia energética

Desarrollan entidades en Holguín proyectos para cambio energético

De naranja se pinta la lucha contra la violencia de género

Sismo perceptible en Santiago de Cuba

Nuestros muertos, alzando los brazos, ¡la sabrán defender todavía!

Implementan medidas para enfrentar el cerco económico, comercial y financiero

Etecsa ajusta temporalmente sus servicios ante situación energética

La unidad, clave ante estos tiempos difíciles

Héroes en el anonimato tras la limpieza e higienización

Amor para los más vulnerables

Presidente cubano informa plan de contingencia

Un hombre consagrado a la Aduana

Comparece presidente cubano ante prensa en transmisión nacional

"Cuba Fashion Week: Arte, Cultura y Moda para celebrar el Amor y la Amistad"

La clave está en el diagnóstico temprano

Cuando el techo nuevo es un hecho

Proyecto Zuturo impulsa debate sobre nuevo escenario cambiario y fiscal

Margarita Álvarez: una huella imborrable en BPA

Concluyó en Santiago de Cuba segundo Taller Nacional de Innovación por la Salud

Santiago de Cuba refuerza su sistema de Salud con nuevas ambulancias de alta tecnología

Cuba registra nuevo récord nacional de temperatura mínima

Destacan en Santiago de Cuba labor de comerciantes y gastronómicos

Martha Álvarez, compromiso y unidad junto al colectivo de BPA

Un corazón sano es el que late con un propósito

Promueven siembra de vegetales y hortalizas en unidad agrícola sanluisera

10 February 2026 Escrito por  Teleturquino
Promueven siembra de vegetales y hortalizas en unidad agrícola sanluisera

La Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Rafael Hernández de Dos Caminos- a unos 10 kilómetros de esta cabecera por la Autopista Nacional- se destaca entre sus similares del municipio, por ser puntera en la producción de hortalizas y vegetales.

Aunque el pasado año la sequía, las abundantes lluvias y el paso del Huracán Melissa hicieron sus estragos en los cultivos, actualmente, los campesinos de la base productiva trabajan en la recuperación.

Adrián Domínguez Guerra, es abanderado en la producción de esos cultivos. Explica que sembró lechuga y trabaja para lograr el cultivo de remolacha, y destaca que las hortalizas y vegetales, demandan mucho esfuerzo, dedicación y tratamientos biológicos.

Este programa demanda también permanencia y sistematicidad, dar continuidad a la recuperación de lo dañado por el tiempo y los fenómenos meteorológicos, buscar las mejores formas de gestión en aras de buscar rendimientos superiores y continuar empleando todo lo que la ciencia propone en materia de agroecología, para tener más alimentos y que estos sean cada vez más sanos, nos dice desde su experiencia Adrián Domínguez Guerra, usufructuario integrado a la nómina de la Cooperativa de Créditos y Servicios Rafael Hernández quien gusta de sembrar y comercializar estos cultivos.

Especiales

